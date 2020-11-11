Лебедев откровенно высказался о чувствах, которые в нем вызывает Собчак

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Анастасия Шадская
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Популярный дизайнер порассуждал о том, что его привлекает в женщинах.

Лебедев откровенно высказался о чувствах, которые в нем вызывает Собчак

Фото: Facebook @temalebedev

Известный российский дизайнер и владелец одноименной студии Артемий Лебедев в интервью  YouTube-шоу «Стрелец-молодец» рассказал, какие женщины его привлекают.  Как оказалось, вкусы у 45-летнего миллионера весьма разнообразны. У него нет какого-то определенного типажа идеальной спутницы жизни. Главное - чтобы она была самодостаточна.

«Мне нравятся женщины полноценные и самостоятельные. Я не западаю на фотомоделей или каких-то чикуль. Должна быть душевная симпатия, совпадение», — пояснил Лебедев.

Хотя в сети предпринимателя регулярно сводят то с одной барышней, то с другой, среди медийных лиц он не видит для себя достойной партии.

«Мало среди публичных персон в моем вкусе», — заметил он.

YouTube / Надежда Стрелец

Впрочем, кое-кто гендиректора «Студии Артемия Лебедева» все же заинтересовал. В первую очередь, это ведущая Ксения Собчак.  Дизайнер оценил ее профессиональные навыки и журналистскую деятельность. Дизайнер считает телеведущую весьма интересным человеком, который умеет правильно пиариться. Поэтому к Собчак Лебедев относится с уважением. 

На вопросы ведущей Надежды Стрелец о том, кого еще он может выделить, дизайнер признал, что ему интересны Тина Канделаки и Мария Захарова. А вот кандидатура журналистки Маргарита Симоньян вызвала у него резкое отторжение.

«Она же мне в матери годится!» — на полном серьезе сообщил он.

У самого Лебедева  десять детей. Однако кто их матери и где живут сами дети, он не говорит. Как пишет «Дни.ру», общественности доподлинно известно лишь о его 19-летнем сыне Савве от журналистки Марины Литвинович. Но именно Ксении Собчак он признался, что жен у него было пять, а всего у него шесть сыновей и четыре дочери.

Пользователи положительно оценили выпуск с Артемием. Некоторые даже сочли, что следующей избранницей дизайнера может стать сама ведущая шоу.

«Угорела над тем, что Симоньян годится Лебедеву в матери»;

«Всегда интересно послушать Артемия, и Надежда реально молодец — красотка и умница!»;

«Отличное интервью. Тоже могли бы быть парой!» — написали они в комментариях наYouTube.

Ранее 5-tv.ru писал, что Ксения Собчак романтично поздравила Богомолова с получением «Золотой маски».

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