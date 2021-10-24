Писатель, коуч и телеведущий Павел Раков объяснил, почему многие мужчины, находясь в отношениях, продолжают посещать сайты знакомств. Даже если такой кавалер не изменяет своей избраннице, получается, что он все еще рассматривает другие кандидатуры. По мнению Ракова, есть четыре основные причины такого поведения. Выяснив, почему мужчина ведет поиск другой спутницы, можно понять, есть ли шанс у вашей любви. Возможно, дело не в нем, а вас!

Мужчина не ценит отношения с женщиной

Первой причиной привязанности к сайтам знакомств является банальная неготовность к серьезным отношениям. Кавалер просто не планирует быть верным и преданным супругом в будущем.

«Такой мужчина не ценит эти отношения и не боится потерять женщину. Тогда — бежать и бежать как можно скорее из отношений. И если он не будет пытаться вернуть свою девушку подарками, яркими поступками, знаками внимания, значит, не было любви, или просто женщина выбрала абьюзера», — считает эксперт.

В таком случае расставание неминуемо. Важно принять твердое решение и следовать ему: без скандалов, истерик, спокойно и сохраняя собственное достоинство.

Мужчине не хватает общения

Возможно, в его взглядах на сторону, виноваты вы. Если у пары мало общих тем для обсуждения, отсутствует эмпатия, желание проводить как можно больше времени вместе, рано или поздно мужчине становится скучно, и он подумывает о новой спутнице. Станьте женщиной, с которой интересно!

«Узнайте, о чем любит говорить ваш мужчина. Бизнес, политика, здоровье — вот основные темы разговоров успешных мужчин. Если у женщины любимые темы — дети, отношения, магазины, значит, в этой паре бездна, и кроме секса их ничего не связывает», — говорит Раков.

Мужчине не хватает признания

Таланты мужчин не могут долго жить без похвалы, как растения без воды. Благодарность и восторженные эмоции женщины превращают сильный пол в настоящих рыцарей, способных свернуть горы ради любимой. Но если даме все равно — зачем совершать подвиги?

«В этой паре женщина воспринимает любые старания и достижения мужчины как должное. Тогда надо научиться вдохновлять и мотивировать мужчину», — считает Павел.

Сексуальные проблемы

Да, для полного счастья душевных бесед мало. Возможно, в вашей постели стало прохладно, а горячее сердце избранника требует пикантных приключений. Не позвольте ему найти их в объятиях другой!

«Ключ к решению — навыки флирта. Да, флиртовать: сначала кокетничать, потом слегка дистанцироваться, и тогда в паре вновь начнутся брачные игры как в природе — игра в кошки-мышки. И зажжется искра», — советует эксперт.

Над проблемами в отношениях нужно работать, но не стоит и забывать: если мужчина ведет себя так, будто женщина ему не интересна, скорее всего, так и есть. Все в ваших руках!

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