Киркоров усыпал могилу Гурченко цветами в день 85-летия актрисы

Певец Филипп Киркоров почтил память Людмилы Гурченко, посетив ее могилу на Новодевичьем кладбище. Сегодня народной артистке СССР могла бы исполниться 85 лет. Киркоров принес к месту захоронения актрисы на Новодевичьем кладбище роскошные цветы и опубликовал трогательный ролик на своей странице в Instagram.

«С юбилеем, великая и неповторимая! Людмила Марковна, всегда в памяти… 12 ноября 2020… 85 лет гениальной Актрисе, Диве, моему Кумиру и Другу!» — написал он.

Кинозвезда и икона стиля Гурченко скончалась весной 2011 года. Она поскользнулась недалеко от своего дома и сломала бедро. После перенесенной операции и выписки состояние актрисы ухудшилось, 30 марта в возрасте 75 лет она умерла от сердечной недостаточности. Она известна по любимым россиянами ролям в фильмах «Карнавальная ночь», «Любовь и голуби», Вокзал для двоих», «Двадцать дней без войны» и многим другим.

Ранее 5-tv.r рассказывал, что юбилейную дату родственники легендарной актрисы отметили очередным судебным заседанием в битве за наследство. Внучка Гурченко Елена уже давно пытается отсудить квартиру, дачу и деньги у зятя Людмилы Марковны, своего отца Александра Королева.

Также в день ее рождения пятый муж Гурченко рассказал, каково было жить с великой артисткой.