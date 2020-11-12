Хороший пиар? Как инстаблогер пыталась заработать на секс-видео с Дзюбой

Близкие друзья Insta-блогера Натальи Веретенниковой, открыто заявившей о «сливе» интимного видео с игроком «Зенита» Артемом Дзюбой в главной роли, опровергли данную информацию. Как сообщает KP.RU, таким образом девушка решила повысить себе рейтинг в сети, но реального отношения к футболисту, не имеет.

«Это юмор, доказательств ноль. Я просто давно ее знаю и понимаю, что это такой юмор. Так что даже не обращайте внимания на это. У нее много было таких шуток. Но насчет Дзюбы — самая удачная», — прокомментировал новость товарищ Натальи.

Того же мнения придерживаются и другие знакомые звезды рунета. Мало того, они искренне недоумевают, почему публика восприняла заявление Веретенниковой всерьез. Ведь даже по Instagram девушки видно, что она просто-напросто любит общественное внимание.

«Это шутка! Как до сих пор никто не может этого понять? Она любит шутить. Говорит еще, что ей 39 лет. Но на это никто внимания не обращает», — подчеркнула подруга «возлюбленной» Дзюбы.

Instagram @cosmos_yo

По информации издания, Наталья давно мечтала обрести популярность. Так, из скромной девушки, выросшей в деревушке в Еврейской автономной республике, она превратилась в настоящую секс-богиню, активно демонстрирующую пользователям сети свои округлые формы и изгибы оголенного тела.

Снимки без цензуры Веретенникова публикует на платных сайтах, где каждый новый подписчик, в среднем, приносит в ее «карман» по десять долларов в месяц. Если судить по количеству «лайков» под фото блогерши на ресурсе — минимум 30 тысяч штук, — то размер ее гонорара и вовсе поражает воображение. Из этого же можно сделать вывод, зачем звезде на самом деле понадобился пиар на фоне секс-скандала с Артемом Дзюбой.

Ранее 5-tv.ru рассказал, кому на самом деле могло быть адресовано секс-видео, снятое футболистом Артемом Дзюбой.