«В шутку называл меня учителем»: Олешко скорбит о смерти Джигарханяна

Актер Александр Олешко рассказал, что для него значил Армен Джигарханян. О смерти народного артиста СССР он узнал утром, 14 ноября, вскоре после его кончины.

Его печалит то, какими сплетнями Джигарханян был окружен в последние годы жизни.

«Очень горько сознавать, что теряем грандиозно талантливых людей. Очень горько осознавать, что последние годы жизни они были растерзаны всевозможными средствами массовой информации, — рассказал Олешко. — Но их творчество, их глубина, талант гораздо сильнее, чем людская молва. Поэтому в истории останутся произведения искусства. А роли Джигарханяна — это произведение искусства, и сам он — это искусство, это большой мастер».

Александр счастлив, что ему довелось играть вместе с ним в кино. Благодаря этому он и другие актеры смогли получить незабываемый опыт.

«Он в шутку называл меня „Олешко — мой учитель“. На самом деле, безусловно, он был нашим учителем и нашей путеводной звездой, и не только во время съемок, но и вообще», — признался артист.

Александр всегда поражался таланту Джигарханяна, и ему больно, что тот ушел из жизни так рано.

«Всегда хочется, чтобы талантливые люди жили дольше. Всегда хочется, чтобы к ним было бережное отношение. Всегда хочется, но, к сожалению, это невозможно».

О смерти Армена Джигарханяна Олешко узнал утром, когда смотрел по телевизору фильм «Рецепт ее молодости». Он как раз радовался, что часть блистательного актерского состава еще жива, когда получил печальное известие.

«Ему светлая память, просто огромное спасибо за взгляд внутрь себя. Потому что актер должен смотреть внутрь себя. Он это сделал. И очень много сделал для людей, зрителей. И мы ему за это благодарны», — закончил Олешко.

Прощание с Арменом Джигарханяном планируется на следующей неделе.

Ранее 5-tv.ru писал, что Елена Проклова рассказала о жизни и творчестве Джигарханяна.