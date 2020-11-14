«Все, малыш…» — Цымбалюк-Романовская нежно попрощалась с Джигарханяном

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Рита Цветкова
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На своей странице в Instagram она опубликовала видео, на котором бывший супруг нежно обращается к ней по-армянски. Армен Джигарханян умер на 86-м году жизни.

Фото, видео: РИА Новости / Екатерина Чеснокова; Instagram @vitalinaromanovskaya

Бывшая жена актера Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская трогательно попрощалась с ним на своей странице в Instagram. Народный артист СССР умер 14 ноября, ему было 85 лет. В своем аккаунте экс-супруга разместила видеоролик, на котором Армен Борисович, притормаживая за рулем автомобиля говорит ей: «Все. Все, балик джан». Мол, приехали.

По-армянски «балик» — значит, малыш, а «джан» дословно не переводится, и приставляется к имени при нежном обращении к любимому человеку, как уменьшительно-ласкательный суффикс.

«Все, балик джан…» — коротко написала она.

Instagram @vitalinaromanovskaya

В беседе с 5-tv.ru Цымбалюк-Романоская сказала, что вместе с Арменом Джигарханяном уходит великая эпоха лучших представителей отечественного театра и кино. Она призвала всех помнить покойного как выдающегося актера. Также словами восхищения в адрес артиста Иван Краско и Елена Проклова.

Армен Джигарханян умер в Москве. Его смерть подтвердили и сотрудники Московского Драматического театра, где он был руководителем с 1996 года. Прощание с актером состоится 17 ноября.

Армен Борисович хорошо известен по картинам «Здравствуйте, я ваша тетя!», «Место встречи изменить нельзя», «Собака на сене», «Ширли-мырли», его голосом говорит знаменитый волк из мультфильма «Жил-был пес».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о главных ролях, принесших славу Армену Джигарханяну.

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