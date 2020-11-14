Шоумен Митя Хрусталев попал в реанимацию в Ленобласти
| Нюра Незванова Общество Срочная новость 2 399
Телеведущего госпитализировали в лечебное учреждение Сестрорецка.
Фото: Instagram @dmitry_khrustalev
Дмитрий (Митя) Хрусталев госпитализирован в реанимацию Сестрорецка. Об этом сообщает 78.ru
Сообщается, что шоумена положили в больницу №40 в Ленинградской области. По предварительным данным, у артиста обнаружен COVID-19.
В настоящий момент его диагноз уточняется.
Представители телеведущего информацию о его госпитализации пока не подтвердили.
Дмитрий Хрусталев – снимается в кино и ведет юмористические шоу. Большую известность получил после участия в КВН.
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