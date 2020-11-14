Шоумен Митя Хрусталев попал в реанимацию в Ленобласти

Дмитрий (Митя) Хрусталев госпитализирован в реанимацию Сестрорецка. Об этом сообщает 78.ru

Сообщается, что шоумена положили в больницу №40 в Ленинградской области. По предварительным данным, у артиста обнаружен COVID-19.

В настоящий момент его диагноз уточняется.

Представители телеведущего информацию о его госпитализации пока не подтвердили.

Дмитрий Хрусталев – снимается в кино и ведет юмористические шоу. Большую известность получил после участия в КВН.