«Стало плохо»: Иван Ургант о госпитализации Мити Хрусталева

Телеведущий Иван Ургант подтвердил госпитализацию своего коллеги Дмитрия (Мити) Хрусталева, пишет ТАСС.

Ведущий вечернего шоу рассказал, что Хрусталеву стало нехорошо и ему понадобилась помощь медиков.

«Действительно так. Стало плохо. Врачи пытаются понять диагноз», — сказал Ургант.

Ранее стало известно, что Дмитрий Хрусталев находится в реанимации Сестрорецка в Ленобласти в тяжелом состоянии. По некоторым данным, у него диагностирован COVID-19.