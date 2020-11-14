«Стало плохо»: Иван Ургант о госпитализации Мити Хрусталева
| Нюра Незванова Шоу-бизнес 1 854
Ранее появилась информация, что шоумен находится в реанимации.
Фото: Instagram @dmitry_khrustalev
Телеведущий Иван Ургант подтвердил госпитализацию своего коллеги Дмитрия (Мити) Хрусталева, пишет ТАСС.
Ведущий вечернего шоу рассказал, что Хрусталеву стало нехорошо и ему понадобилась помощь медиков.
«Действительно так. Стало плохо. Врачи пытаются понять диагноз», — сказал Ургант.
Ранее стало известно, что Дмитрий Хрусталев находится в реанимации Сестрорецка в Ленобласти в тяжелом состоянии. По некоторым данным, у него диагностирован COVID-19.
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