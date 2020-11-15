Боец смешанного стиля Михаил Заяц прокомментировал нападение Адама Яндиева на бойца ММА Сергея Харитонова и его друга Руслана Абдо во Дворце спорта ОК «Лужники». Как стало известно 5-tv.ru, Харитонов был госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением, повреждением глаза, переломом носа со смещением и многочисленными ушибами. «Борода» сначала бросился на бойца Абдо, а затем напал на Харитонова.

Причиной конфликта, по словам пострадавшего, были долги Яндиева. С этим соглашается и его коллега: по словам Михаила, Адам неблагодарно ответил на щедрость Харитонова. Заяц слышал от госпитализированного спортсмена, что однажды тот выручил побитого и преследуемого «Бороду», помог ему уехать в Таиланд и дал крупную сумму. Но в итоге оказался искалечен им.

«Сейчас есть тенденция, что люди берут в долг и кидают других. И если ты будешь требовать с него деньги физическими воздействиями, ты, скорее всего, попадешь сам за решетку, а человек получит один раз подзатыльник и не будет больше должен денег», — сетует Заяц. — Сергей дал ему деньги раз, два, три… Сам Сергей попал уже давно в бомонд московский, где он кружится с богатыми людьми, и вокруг него летают всякие чайки, которые готовы отщипнуть сладкий кусочек без всяких потерь», — заключил он.

Михаил вспомнил денежный конфликт Сергея Харитонова с другим спортсменом — Алексеем Муромским. В том случае долг был быстро возвращен, чтобы избежать огласки непорядочного поведения. Возможно, считает Заяц, Харитонов намекнул в кругу приятелей, что Яндиев не чист на руку, берет деньги у многих, но никому не отдает, и это взбесило его заемщика.

«Почему стояли рядом люди, которые снимали все на телефон? Скорее всего, это было запланированное какое-то действие, и видео должно было способствовать раскачке. Знаете, бывает, малолетки кого-то бьют, школьницы бьют своих одноклассниц, снимают на камеру, но это глупость, это статья… Сам себе пишет приговор», — считает спортсмен.

Заяц считает, что избитый кредитор подал заявление в полицию в надежде все-таки получить свои деньги от нападавшего. Есть шанс, что риск оказаться на скамье подсудимых станет мотивацией скорее вернуть долг. Харитонов в шутку упоминал, что из-за травм у него может сорваться бой в декабре, и кто-то должен за это заплатить.

В 2016 году скандальный Адам Яндиев не смог найти общего языка с другим известным бойцом MMA Владимиром Минеевым, в том же году в сводки попал Lamborghini Яндиева, устроивший смертельное ДТП. Годом позже боец стал участником драки из-за своей жены, а через месяц в «дуэли» погиб его брат.

Как заявил начальник УИиОС ГУ МВД России по Москве Владимир Васенин, против Яндиева возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео потасовки, снятое очевидцами. Также сообщалось, что известный российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко осудил поступок Адама Яндиева, устроившего драку с коллегами по цеху.