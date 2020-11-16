Могилу Жанны Фриске превратили в «витрину магазина»

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Алина Потёмкина
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На скульптуру, изображающую певицу, повесили новогоднюю мишуру, а все вокруг завалено цветами и открытками.

Могилу Жанны Фриске превратили в «витрину магазина»

Фото: ТАСС / Шеметов Максим

Жанны Фриске не стало в 2015 году. Певица ушла на пике карьеры и в расцвете лет — чуть-чуть не дожив до 41 года. Последний приют она нашла на Николо-Архангельском кладбище столицы. Это место стало просто магнитом для поклонников артистки. Однако не всегда в своем желании почтить память покойной они знают меру. Как пишет «Экспресс Газета», теперь могила экс-солистки группы «Блестящие» выглядит как витрина магазина: ее украшают вазы с цветами, мишура и даже новогодние гирлянды. В подтверждение этого издание опубликовало четыре фотографии с места захоронения певицы.

eg.ru

Некоторых поклонников отнюдь не радует такой вид места памяти и скорби. Критикуют не только стихийный мемориал, но и сам памятник, который стоит на могиле Фриске.

«Больше похоже на витрину магазина, чем на могилу звезды эстрады. Неоновой подсветки не хватает только, а манекен уже есть — это я про нелепую скульптуру», — сказала одна из поклонниц.

Фанаты артистки надеются, что родные певицы все-таки расчистят могилу от излишних украшений. Хотя сторожи кладбища предупреждают — история с мишурой к примеру, повторяется из года в год.

eg.ru

Ранее 5-tv.ru рассказывал, в чем обвиняет бывшего возлюбленного певицы отец Жанны Фриске.

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