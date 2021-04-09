73 года вместе: История любви Елизаветы II и принца Филиппа

Брак Елизаветы II и Филиппа длился 73 года. Их союз называли «настоящей сказкой». 9 апреля 2021-го стало известно, что принц Филипп умер, не дожив до 100-летнего юбилея два месяца. Причина смерти и дата похорон пока неизвестны. Историю любви королевы Елизаветы II и принца Филиппа рассказывает 5-tv.ru.

Знакомство будущей королевы и принца без страны

Будущая Елизавета II и принц Филипп познакомились в 1934-м, на свадьбе родственников. Филиппу в тот момент было 13 лет. Греческий принц уже прошел через одно из первых испытаний в жизни: его семью изгнали из Греции. Юной Лилибет, принцессе Йоркской, было всего восемь лет. Девочка тогда не была наследницей трона. Но после отречения Эдуарда в 1936-м, королем Великобритании стал отец Лилибет, известный как Георг VI. Так Елизавета стала первой претенденткой на престол.

После нескольких встреч на мероприятиях судьба снова свела Лилибет и Филиппа. Это произошло в 1939-м: 13-летняя принцесса прибыла с визитом в Королевский военно-морской колледж в Дартмуте, где тогда учился Филипп. Между ними завязалась переписка. Через четыре года в королевском дворце начали замечать особенные отношения между Елизаветой и Филиппом. По мнению гувернантки королевы Мэрион Кроуфорд, Лилибет была влюблена в Филиппа и не сводила с него глаз, а он, в свою очередь, отвечал принцессе тем же. Королевской семье не слишком нравилось увлечение Лилибет «павшим» принцем. Дело было даже не в родстве (Елизавета и Филипп — четвероюродные сестра и брат, королева Виктория — их общая прабабка), просто у принцессы Йоркской была возможность выбрать более «удачного» жениха.

Елизавета II в молодости вместе с матерью. Фото: Global Look Press / Keystone Press Agency

Любовные письма с фронта

Во время Второй мировой войны принц Филипп отправился на службу. Чтобы стать моряком британского флота, Филипп отрекся от титула греческого принца, взял девичью фамилию матери Маунтбеттен и принял англиканство. Он писал принцессе Лилибет нежные письма с фронта, а та ждала любимого с войны, попутно вдохновляя жителей Великобритании на защиту собственной страны. Елизавета даже хотела отправиться на фронт, чтобы встретиться с любимым, но король Георг VI отказал принцессе, не желая подвергать дочь риску.

В то время у семьи Филиппа не осталось денег, а темным пятном к его репутации добавилось то, что родственники бывшего принца поддерживают нацистов. Сестры Филиппа Маргарет, София и Теодора вышли замуж за немецких офицеров, потому королевская семья была решительно против брака Лилибет с Филиппом.

Свадьба Елизаветы II и Филиппа

После возвращения с фронта Филипп и Лилибет только сблизились. По одной из версий, влюбленные помолвились тайком, ведь правящий король все еще был против свадьбы принцессы Йоркской и моряка Филиппа. И тут молодая девушка проявила небывалую стойкость. Она сказала, что выйдет замуж только за Филиппа и точка. Королю пришлось уступить своей дочери. В 1947-м Елизавета вышла замуж за Филиппа — ей был 21 год, ему — 26. Накануне свадьбы Филиппу присвоили титул герцога Эдинбургского. Принцу разрешили пригласить на торжество только мать.

Свадьба Елизаветы и Филиппа была достаточно скромной по королевским меркам — всего 2000 гостей, ткань для подвенечного наряда собирали по всей Великобритании, а макияж девушка наносила сама. Этой экономии есть простое объяснение — война. Общество бы не простило излишней роскоши. Тем не менее, королевская свадьба стала первым большим и радостным событием в стране после окончания Второй мировой.

Елизавета и Филипп во время свадьбы. Global Look Press

Само торжество прошло с казусами. Утром обнаружилось, что жемчужное ожерелье невесты забыли в другом дворце. Свадебная тиара принцессы сломалась за несколько часов до события. К счастью, ювелир успел починить убор, и Елизавета вышла замуж в тиаре. Также на некоторых фотографиях невеста позирует без букета — девушка оставила его где-то в комнатах дворца, а пока пропажу нашли, прошло немало времени. Некоторые считали эти «ляпы» дурными знаками. Но есть же и обратная примета, что чем больше неприятностей на свадьбе — тем крепче брак.

Свадьбу Елизаветы по телевидению смогли посмотреть 200 миллионов человек. Медовый месяц новобрачные провели скромно, в доме лорда Маунтбэттена в графстве Хэмпшир. Несвойственную королевскому двору бережливость связывают с ситуацией Великобритании после войны. Тогда экономика только восстанавливалась, денег не хватало, а жители некоторых отдаленных областей вынуждены были голодать. Клятва Елизаветы, где она поклялась в повиновении мужу, вызвала неоднозначную реакцию общества. Тогда Елизавета была не просто принцессой, а первой претенденткой на трон. Народ возмутился: почти-королева обещает повиноваться бывшему принцу? После свадьбы принц Филипп не оставил службу во флоте. Он отправился в Мальту, куда приезжала и Елизавета.

Смерть Георга VI: Королевский трон

В 1950-х здоровье правящего короля Георга ухудшилось, поэтому Елизавета часто заменяла его в зарубежных визитах и публичных появлениях. В 1952-м Елизавета и Филипп узнали о смерти короля, а уже в следующем году прошла коронация Елизаветы II. С новым титулом у 25-летней девушки появилось много обязанностей, которые требовали времени и внимания — на мужа и детей совершенно не оставалось времени. Елизавете не пришлось выбирать между семьей и целой страной, но посвящать все время детям она уже не могла.

Елизавета II во время коронации в 1953 году. Global Look Press / Keystone Pictures USA

Филиппу пришлось смириться с титулом «муж королевы». От резкой смены жизненного уклада он стал посещать танцевальные площадки и клубы. Остроты ситуации добавил и отказ Елизаветы взять фамилию Филиппа после свадьбы. Королева до сих пор носит фамилию Виндзор, а Филипп — Маунтбеттен. А вот дети и внуки получили двойную фамилию.

Дети Елизаветы II и Филиппа

Очередным «камнем преткновения» между Елизаветой и Филиппом стало количество детей. По слухам, Филипп хотел двух детей, а его супруга мечтала о четырех. Отчасти поэтому между вторым и третьим ребенком королевской четы разница в десять лет. У Елизаветы II и Филиппа четверо детей: Чарльз, Анна, Эндрю и Эдуард. На рождении принца Чарльза, принцессы Анны и принца Эндрю Его Высочество не присутствовал. Герцог Эдинбургский появился лишь на рождении четвертого ребенка, принца Эдуарда. Само появление Филиппа сочли несвойственным его характеру. В ответственный момент он держал королеву за руку.

Елизавета II и принц Филипп с детьми. Global Look Press

У Елизаветы II и принца Филиппа разные любимчики среди детей. Историки уверены, что любимица отца — принцесса Анна. По слухам, девочка унаследовала твердый характер Филиппа и умение говорить о том, что ее не устраивает. Поэтому к взглядам Анны Филипп относится с пониманием. После скандала, разразившегося в 2019-м (тогда принца Эндрю обвинили в насилии, и он лишился королевских полномочий), Филипп поддержал Эндрю в желании дать интервью о сложившейся ситуации.

Отношения Елизаветы II с детьми часто становились предметом обсуждений. Еще когда она оставляла юных Чарльза и Анну дома с нянями, некоторые обвиняли королеву в отсутствии внимания к детям. Тем не менее, Чарльз даже называет Елизавету «мамочкой» на публике. Хотя ее реакция на обращение — неподражаема.

Принц Чарльз назвал королеву Елизавету II «мамочкой» в 2018-м. YouTube / Amele Joseph

Историки уверены, что наиболее теплые отношения у Елизаветы II сложились с принцем Эдуардом, третьим сыном. Его детство пришлось на время, когда королева смогла совмещать государственные обязанности с воспитанием детей. Елизавета стала больше времени посвящать Эдуарду: появлялись снимки, где королева держит его на руках и гуляет с ним, держа за руку. Уже взрослый принц Эдуард рассказал журналистом, что часто проводит время с Елизаветой и Филиппом.

Вольный нрав принца Филиппа

Когда в прессе появилась информация о недовольствах Филиппа собственным положением, возникли слухи об изменах принца. По мнению некоторых британских изданий, Елизавета просто игнорировала развязные поступки Филиппа, «держала лицо» перед народом. Некоторые биографы королевской семьи уверены, что Елизавета простила измены мужу. Кто-то заявлял об увлеченности Филиппа русской балериной Галиной Улановой. Косвенно этот сюжет отражен в сериале «Корона», когда Елизавета находит в вещах мужа снимок балерины и отправляется посмотреть на Уланову. Также Филиппа обвиняли в связи с актрисой Пэт Кирквуд. Принц и актриса не отрицали знакомство, но всегда заявляли, что никаких отношений у них не было. Тем более, статус принца Филиппа обязывал передвигаться с сопровождающими.

«Вы когда-нибудь задумывались о том, что в течение многих лет я никуда не выходил без сопровождающего меня полицейского? Как, черт возьми, я мог делать что-то подобное?» — так Филипп отвечал на вопросы журналистов.

Принц Филипп и Елизавета II в Берлине в 1965 году. Global Look Press / Kurt Rohwedder

Тем не менее, во дворце принцу Филиппу действительно не находилось дел. В начале брака он помогал королеве с государственными делами, а позже стал следить за внутренним укладом королевского двора, как когда-то его предок, принц Альберт. Благодаря способности говорить то, что в уме и не скрывать очевидное Филипп не снискал уважения общества. Его прямоту связывали с со службой на флоте и упрекали в излишнем консерватизме. Некоторые шутки Филиппа называли чересчур жестокими.

Биографы уверены, что Филипп чувствовал себя чужим в королевском замке, поэтому старался путешествовать. Он отправлялся на открытие Олимпийских игр, в кругосветное путешествие. Когда во дворе появилась принцесса Диана, жена принца Чарльза, Филипп нашел с ней общий язык — как и он когда-то, Диана не чувствовала себя в королевской семье как дома. Хотя многие уверены, что именно Филипп повлиял на решение Чарльза и Дианы развестись.

После 50 лет брака

В 2000-е Елизавета и Филипп стали больше времени проводить вместе. В большой королевской семье появилось «молодое поколение», которое посещает приемы и путешествует с визитами по странам. Сегодня Елизавета и Филипп — бабушка и дедушка, которые обожают проводить время с внуками и правнуками. По заверениям близких к Букингемскому дворцу источников, любимица Елизаветы — ее правнучка принцесса Шарлотта. Обаятельная малышка очень похожа на прабабушку, а еще — любит проказничать и эффектно ведет себя на публике.

Королева Елизавета II и Филипп вместе с внуком принцем Уильямом, его женой Кейт Миддлтон, и двумя правнуками — Джорджем и Шарлоттой. Global Look Press / Andrew Parsons

Мэтт Смит, исполнитель роли принца Филиппа в сериале «Корона», уверен, что несмотря на сложный характер, дедушка королевского двора остается любимчиком королевской семьи и персонала Букингемского дворца. В 2017-м, в возрасте 95 лет, Филипп объявил, что больше не будет исполнять королевские обязанности. Он не принимал участия в официальных мероприятиях, но активно участвовал в жизни семьи — появлялся на рождественских обедах, королевских скачках в Аскоте, общался с родственниками. Принц Филипп умер в 99 лет.