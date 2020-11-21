Россияне не хотят видеть Меладзе и Лазарева в новогодних концертах

Более чем за месяц до новогодней ночи сервис SuperJob решил узнать у россиян, кого из звезд российского шоу-бизнеса они хотели бы увидеть в праздничных музыкальных шоу. Респонденты определили следующую пятерку своих фаворитов: Алла Пугачева, Николай Басков, Филипп Киркоров, Светлана Лобода и певица Зиверт.

В ТОП-5 самых желанных артистов на ТВ в Новый год не вошел Валерий Меладзе — он расположился на восьмом месте, Сергей Лазарев занял седьмую строчку, а Макс Барских был в шаге от пятерки — шестое место в рейтинге.

Также специалисты поинтересовались, сколько зрителей планируют после боя курантов смотреть новогодние музыкальные шоу — таковых оказалось лишь 12%. Еще 32% респондентов ответили, что включат телевизор «для фона» во время застолья. А целых 38% новогодние программы смотреть не планируют вовсе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Прохор Шаляпин пожелал смерти российской эстраде за бойкот «голубых огоньков».