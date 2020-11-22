«Омерзительная дрянь»: Лазарев-младший раскритиковал работу Богомолова

Актер Александр Лазарев-младший разнес в пух и прах театральные постановки режиссера Константина Богомолова. Он признался, что не понимает и не принимает его подхода. Об этом он поведал во время появления в YouTube-шоу «Изолента Live».

Он рассказал, как впервые познакомился со стилем супруга телеведущей Ксении Собчак. Богомолов пришел к ним в «Ленком» и буквально очаровал покойного худрука Марка Захарова.

«А потом он быстро разочаровался в нем. Ну, не быстро, но разочаровался», — признался Лазарев.

Богомолов успел поставить в его родном театре два спектакля — «Бориса Годунова» и «Идиота».

«И превращаются эти два произведения русского искусства в омерзительную дрянь, — вынес он свой вердикт постановкам модного режиссера. — Я даже не досидел до конца первого акта».

Лазарев-младший объяснил, за что не любит Богомолова в театре. Тот позволяет себе новые интерпретации классических произведений и добавляет «грязь». Все это раз и навсегда отвратило сына народных артистов РСФСР Светланы Немоляевой и Александра Лазарева от похода на его спектакли.

Впрочем, пара добрых слов про Богомолова у Лазарева-младшего нашлось.

«У него много поклонников. Наверное, я не имею права так о нем говорить. Может они его поняли, но я не приемлю это категорически», — объяснил он.

YouTube @ИЗОЛЕНТА live

Зрители разделили точку зрения Александра Лазарева-младшего и поблагодарили его в комментариях.

«Это пример, достойной актерской династии!»;

«Спасибо за Лазарева, это потрясающе. За его консерватизм отдельное спасибо, сказал все в точку»;

«Александр, спасибо за ваш консерватизм! Все экспериментаторы пусть создают себе сцены за свой счет и не суются в любимые наши классические театры!» — написали они.

Поэт и режиссер Константин Богомолов не только ставит спектакли, но и работает над созданием кино и телесериалов. С 2019 года он занимает пост художественного руководителя театра на Малой Бронной. Вместе с женой Ксенией Собчак они воспитывают ее сына от Максима Виторгана, при этом артист принимает живейшее участие в жизни своего ребенка, пишет «Экономика сегодня».

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