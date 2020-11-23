Волочкова показала новое интригующее фото с женихом и рассказала о его характере

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Валентин Черников
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Балерина объяснила, почему выбрала именно этого мужчину.

Фото, видео: Instagram @volochkova_art

Личность жениха Анастасии Волочковой до сих пор остается тайной для ее поклонников. Балерина в очередной раз показала его в Instagram во время совместного ужина на Мальдивах, закрыв лицо. Для романтического вечера звезда оделась в мини-платье с золотыми пайетками и подобрала к нему босоножки в тон. Ее ухажер отдал предпочтение джинсовым шортам и белой рубашке, оставшись босиком.

«Когда мне задают вопрос, кто мой мужчина, я на него не отвечаю вовсе. Потому что это никого не должно заботить, кроме меня. Никто не задает вопрос: „Какой он?“ А на этот могу ответить: самый лучший! Любящий, добрый, открытый, сексуальный, молодой, стройный, с чувством юмора и замечательный. Поэтому мы вместе», — написала Волочкова.

Instagram @volochkova_art

В январе на свое 44-летие знаменитость заявила, что собирается выйти замуж за возлюбленного осенью. Однако свадьба не состоялась, то ли из-за пандемии, то ли из-за нежелания самой балерины нарушать интригу. С тех пор Анастасия периодически показывает избранника в микроблоге так, чтобы его никто не узнал. Поначалу подписчики находили это забавным, но в последние месяцы фолловеры стали высказывать Волочковой свое недовольство из-за чересчур затянувшейся истории.

Ранее 5-tv.ru писал, что Волочкова показала, как отдыхает на Мальдивах с женихом.

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