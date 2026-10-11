«Саша слишком молодой»: доходили ли ссоры Павлиашвили и Олешко до драки

Певец Сосо Павлиашвили никогда не учил жизни младшего коллегу Александра Олешко

Певец и композитор Сосо Павлиашвили поздравил своего коллегу по творческому цеху, актера, исполнителя и ведущего, народного артиста России Александра Олешко с праздником и посетил концерт в честь его 50-летия.

За кулисами представления он поделился с журналистами, что относится к нему если не как к сыну — тут разница в возрасте маловата — то как к младшему брату. Однако ничему учить этого младшего брата 62-летнему Павлиашвили не приходится — наставник ему попросту не нужен.

«Он сам формируется за столько лет и формировался замечательно. И он умеет учиться и развиваться, ему это нравится. И к чему он ни прикасается, у него все получается», — сказал артист.

Свои 50 лет Сосо Павлиашвили помнит, по собственным словам, будто это было вчера. Певец заявил, что хоть годы и идут неумолимо, его отношение к жизни не меняется. Главное, подчеркнул исполнитель, — душой оставаться молодым. Что же касается конфликтов поколений, музыкант признался: несмотря на горячий грузинский характер, до кулаков споры ни разу не доходили.

«Саша слишком молодой, у меня какие-то моменты в жизни были чуть раньше. Саша тогда был маленьким», — улыбнулся Павлиашвили.

Судя по всему, дружба Иосифа Раминовича (настоящее имя Павлиашвили. — Прим. ред.) и Александра Олешко не измеряется советами, достижениями и заработками. На вопрос, принято ли у артистов давать друг другу деньги в долг, певец лишь пожал плечами.

«Я не знаю, когда я знал, что кому-то нужны, я дарил всегда», — заключил он.

Ранее в интервью 5-tv.ru юбиляр Александр Олешко признался, что не чувствует своего возраста. По его словам, он много работает, поэтому ему некогда взрослеть и стареть.

Артист отметил, что не делает ничего специально для сохранения внешности и не считает себя красавцем, а судить о переменах он предложил зрителям.

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