Председатель комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с URA.RU рассказал, каким категориям россиян могут увеличить выплаты в 2021 году. Депутат отметил, что члены нижней палаты парламента намерены проработать вопросы о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам и повышения дотаций ухаживающим за инвалидами, а также доведения минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 20 тысяч рублей в месяц.

«Будем добиваться возврата индексаций пенсий работающим пенсионерам и увеличения пособий лицам, ухаживающим за инвалидами первой группы, хотя бы до десяти тысяч в месяц. Планируем работать над увеличением МРОТ — чтобы он был не менее 20 тысяч рублей ежемесячно. Нужно работать и над более частой индексацией пенсий — они должны повышаться не реже раза в год, сейчас это только раз в год и происходит. И пенсии надо поднять до разумных значений», — сказал Ярослав Нилов.

Парламентарий добавил, что депутаты Госдумы, кроме прочего, намерены рассмотреть возможность внесения изменений в российскую налоговую систему. В частности, до 20% и более может быть увеличена ставка налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для тех, кто зарабатывает миллион рублей в месяц. В свою очередь, россияне, чья зарплата не превышает 20 тысяч рублей, могут быть и вовсе избавлены от обязанности по уплате НДФЛ.

Ярослав Нилов констатировал, что реализация планируемых к рассмотрению инициатив потребует ощутимых затрат. В стране необходимо более жестко контролировать импорт и экспорт товаров, а также реализацию акцизной продукции. Данные меры помогут пополнять российский бюджет более активно.

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