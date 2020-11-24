Американский эсминец «Джон Маккейн» нарушил границу России

Американский эсминец «Джон Маккейн» грубо нарушил границу России, войдя за линию на два километра на Дальнем Востоке. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

«Сегодня в 6.17 эскадренный миноносец ВМС США „Джон Маккейн“, который уже несколько дней находится в акватории Японского моря, нарушил территориальные воды Российской Федерации в заливе Петра Великого, углубившись за линию морской границы на два километра», — сообщили 5-tv.ru в ведомстве.

На перехват ему вышел большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота «Адмирал Виноградов». После предостережения о возможном таране американский эсминец сразу же вышел в нейтральные воды.

«Осуществляющий непосредственное слежение за американским эсминцем большой противолодочный корабль ТОФ „Адмирал Виноградов“ по международному каналу связи предупредил иностранный корабль о недопустимости таких действий и возможности применения таранного маневра для вытеснения нарушителя из территориальных вод», — подчеркнули в Минобороны.

Повторных попыток эсминец не предпринимал.