Илья Авербух раскрыл размеры гонораров участников «Ледникового периода»

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Анастасия Шадская
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Бывший фигурист уже много лет занимается постановками шоу на льду с участием звезд спорта и эстрады.

Илья Авербух раскрыл размеры гонораров участников «Ледникового периода»

Фото: ТАСС / Александров Михаил

Фигурист Илья Авербух рассказал, сколько получают участники шоу «Ледниковый период». По словам продюсера проекта, на бюджет программы и размер гонораров оказала большое влияние пандемия коронавируса.

По слухам, раньше приглашенные звезды в «Ледниковом периоде» могли рассчитывать на сумму от 150 тысяч рублей за один выход. А фигуристы получали около 600 тысяч рублей каждый раз, когда выступали на льду. Но коронавирус внес свои корректировки, так что теперь расценки уменьшились, пишет ФАН.

Об этом Илья Авербух поведал в интервью журналисту Василию Конову для его YouTube-канала. Точные цифры он называть не стал, но ценовой диапазон обозначил.

«Я не готов комментировать это, я действительно сказал разумные цифры, причем я сказал в диапазоне — примерно от 100 до 200 тысяч», — поделился Авербух.

Он уточнил, что любая предлагаемая участникам сумма — это их общий доход. Так что пара должна поделить ее пополам. Тогда как одиночникам, которых на «Ледниковом периоде» нет, он бы платил примерно столько же. Таковы условия в сфере ледовых шоу, которыми Авербух занимается уже немало лет.

«Так принято всегда было, всегда парники, и даже в призовых, в спортивных тоже такая же история. Ну вот, катайтесь в одиночном тогда», — пояснил он.

YouTube / Василий Конов

Фигурист также рассказал, что любой профессиональный ледовый спектакль — действительно очень затратное мероприятие. Из-за курса доллара оно теперь обходится не в 60 миллионов рублей, а во все 90 миллионов. И это нужно учитывать при планировании бюджета. Сам Авербух из-за коронавирусных ограничений принял решение вовсе остановить свои традиционные постановки. Наполняемость зала в 25%, разрешенная властями, не даст окупить расходы организаторов.

Сейчас идет очередной сезон «Ледового периода». Илья Авербух является его бессменным продюсером и очень рад, что интерес к его шоу не падает. Хотя и недоволен, что многие смотрят его ради одной-двух конкретных звезд.

Ранее 5-tv.ru писал, как партнер по шоу справляется с нервными срывами Ольги Бузовой на «Ледниковом периоде».

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