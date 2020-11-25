Скончалась актриса из сериалов «Довлатов» и «Улицы разбитых фонарей» Обидина

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Карина Бернтгольц
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О трагедии сообщил режиссер Алексей Герман.

Скончалась актриса из сериалов «Довлатов» и «Улицы разбитых фонарей» Обидина

Фото: Кадр из сериала "Мажор 3", реж. Игорь Твердохлебов, 2018

Российская актриса Светлана Обидина ушла из жизни. О смерти звезды театра и кино на своей странице в Facebook сообщил режиссер Алексей Герман. По его словам, окончательный диагноз знаменитости еще не ясен, однако новость о ее гибели повергла кинодеятеля в шок.

«Умерла актриса Светлана Обидина. Ужас. Недавно о ней вспоминал. Вечная память. Уже неясно COVID или не COVID, но мрут и мрут», — отметил он.

Facebook @Aalekseigermanjr

Фильмография Светланы Обидиной насчитывает десятки ролей. Наиболее известные из них в кинокартинах «Рагин», «Улицы разбитых фонарей-1», «Довлатов», «Мажор-3», «Яр», «Клиника», «Дуэлянт» и «Петербург. Только по любви». В 2017 году она была принята в труппу Театра-фестиваля «Балтийский дом».

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