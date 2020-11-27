«Ждем выстрелов в спину»: Украина оценила возможность вернуть Донбасс силой

Киев считает что «чисто военного решения» конфликта в Донбассе нет. Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Руслан Хомчак, пишет издание «Новое время».

«Хочу, чтобы все понимали: чисто военного решения вопроса в Донбассе я не вижу и Генштаб ВСУ также», — отметил он.

По его словам, на это есть три важных причины. Если Киев начнет наступления, то нарушит регламент международного гуманитарного права. К тому же, боевые действия принесут многочисленные жертвы среди мирных граждан — они будут исчисляться тысячами. Кроме того, возможны значительные потери среди военных. По словам Хомчака, далеко не везде жители поддерживают украинских солдат, поэтому вооруженные силы ожидают «выстрелы в спину».

Ранее 5-tv.ru писал, что в Кремле ответили на призывы «сделать шаг назад» по ситуации с Донбассом.