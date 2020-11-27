Кому на пенсии жить хорошо: россияне определились с размером желанных выплат

Граждане России выбрали, какую пенсию считать приемлемой для достойной старости. Именно это выяснили в рамках своего опроса представители портала «Работа.ру» и Негосударственного пенсионного фонд (НПФ) Сбербанка.

Оказалось, что запросы россиян отличаются в зависимости от их профессии и уровня заработка сейчас. Так, представителям финансового сектора, строительства и сферы IT нужно больше всех — от 100 тысяч рублей ежемесячно. Как минимум каждый пятый в этих сферах деятельности рассчитывает именно на такую пенсию.

Другие категории граждан — медики, учителя, водители, работники общепита и прочие — надеются на выплаты в 40-50 тысяч рублей в месяц. Как именно они смогут этого добиться, пока непонятно.

«Любых специалистов объединяет то, что на одну только государственную пенсию они вряд ли смогут реализовать все свои планы после 60-65 лет», — заявил генеральный директор НПФ Сбербанка Александр Зарецкий.

Опрос прошел на фоне новостей, что заморозку накопительных пенсий россиян продлили до конца 2023 года. Многие возмутились этому решению властей, но депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Оксана Дмитриева считает, что это только поможет гражданам сохранить средства. По ее мнению, так куда выгоднее, ведь вместо 6% от 22% перечислений в Пенсионный фонд будет поступать все выплаты. И все они будут учитываться, пишет «Экономика сегодня».

Ранее 5-tv.ru писал, как проиндексируют пенсии в России в 2021 году.