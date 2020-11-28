Малярия или коронавирус: Как не заразиться смертельной болезнью на отдыхе?

С 1 августа Россия открыла международное сообщение с Турцией, Великобританией и Танзанией. Некоторые туристы особенно обрадовались возможности полететь на популярный остров Занзибар, где можно увидеть вулкан Килиманджаро. Но как оказалось, посещать африканский континент очень опасно не только из-за пандемии коронавируса.

Внезапная смерть

Основатель музея «Дом вверх дном» Александр Донской-младший летал в Танзанию в середине ноября. После возвращения из Келиманджара Донской-младший отправился в деловые поездки по России. В Ижевске бизнесмену стало плохо: он почувствовал недомогание. Донской-младший подумал, что отравился в поезде — у него были слабость и температура. В гостинице бизнесмен дважды вызвал частную «скорую».

Врачи были уверены, что, скорее всего, это отравление, и давали жаропонижающее. Ранее бизнесмен уже переболел коронавирусом, и был уверен, что у него сформировались антитела. В третий раз скорая увезла мужчину в больницу. Донскому-младшему диагностировали отравление и коронавирус. После проведения тестов стало известно, что у Александра тропическая малярия, которой заразился во время отдыха на архипелаге.

Экс-мэр Архангельска Александр Донской, отец Донского-младшего, рассказал о случившемся. По его словам, Александр еще до поездки в Танзанию переболел коронавирусом, у него были антитела.

«Об этом, конечно, сложно говорить, и любой родитель будет говорить о своем сыне только хорошее. Александр был отличным бизнесменом. Я только сейчас понимаю, сколько у него было друзей и партнеров, потому что многие мне пишут слова соболезнования, пишут, каким они знали Александра. Присылают совместные фотографии. Все из нас могут оказаться в этой ситуации».

«В последний день его жизни нам сказали, что ему поставили диагноз „малярия“. Пока мы искали лекарства — их не было в Ижевске, не было в Казани, мы нашли их только в Москве и привезли буквально за несколько часов, — сын умер. В связи с этим вот что важно: нас никто не предупреждает, что поездки во многие страны опасны для жизни. Тебе не выдается бумага о том, что ты можешь заразиться малярией или желтой лихорадкой», — рассказал Александр Донской.

Отдых в раю обернулся адом

История Александра Донского и его сына тесно переплелась с судьбой Елены Мухиной из Вологды. Она тоже пережила смерть ребенка из-за малярии. По трагической случайности, 15-летняя Даша умерла также 22 ноября после поездки на Занзибар. Так сложилось, что и похоронили молодых людей в один день.

Елена сокрушается, что никто не рассказывал об опасности отдыха в Танзании. Поэтому, как только это направление открыли в Вологде, она сразу купила путевки для себя и дочери — они любили вместе смотреть мир.

«Бедные мы с Александром, ехали туда отдыхать за солнышком в безопасную страну, об опасности никто не предупреждал, я еще думала — какие кроватки красивые с балдахинами, надо дома такую сделать. А оказывается, первая причина — именно от малярийных комаров», — поделилась она.

А по возвращении с райского отдыха, где Дашу укусил обычный с виду комар, начался настоящий ад.

У девочки поднялась температура, ее было не сбить несколько дней. Началась рвота, понос, Даша теряла ориентацию в пространстве. Родители неоднократно вызывали скорую, но свежие отрицательные тесты на коронавирус заставили врачей думать об отравлении или банальном ротавирусе. Вместо госпитализации в инфекционную больницу предлагали обратиться к обычному врачу.

Да и сама Елена не знала, что это были симптомы малярии.

«Я подозревала пневмонию, на малярию вообще даже не подумала, — рассказала безутешная мать. — Но каждой скорой я говорила, что приехали из Африки».

Реанимация Даши стала не спасением, а новым кругом ее мучений. Там наконец выяснилось, что девочка заразилась малярией. Но врачи уверяли, что лекарства есть, поэтому от предложений найти медикаменты самостоятельно отказались. Признались в том, что выбранное лечение не помогает, слишком поздно.

Как итог — отказ почек, кома, мучительная смерть подростка.

«А лекарство мы нашли. Лекарство не доехало два часа до Вологды, ну вот как-то так. А они мне в девять часов позвонили, что Даша умерла».

Елена Мухина убеждена, это даже не вина врачей или туроператора. Вся проблема в неосведомленности о существовании такой болезни и риске ею заразиться в Африке. Направление для многих фирм новое, никто ничего не знает. Никаких памяток и предупреждений туристам не раздавали. На месте, в Танзании, где лекарства от малярии есть в свободном доступе, также не было дано рекомендаций.

«Ничего не говорят, им лишь бы продать экскурсии. У них этот бизнес только начинается, — пояснила Елена. – Они только сейчас начали говорить, до этого было ничего, если бы они говорили, должна быть хоть какая-то памятка. Сейчас Александр поднял шумиху, третий день, и только сейчас это началось. То есть они отправили туристов непонятно куда».

А ведь есть специальные экспресс-тесты на малярию, а при положительном диагнозе нужно принять всего одну таблетку. И это могло бы спасти жизнь Даше.

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В память о Даше и Александре-младшем их родители решили создать своего рода фонд лекарств от малярии в России. Если распределить его по крупным городам страны, то родным не придется долго искать их и ждать, пока их привезут. Так можно будет спасти чьи-то жизни.

Аген, с помощью которого семья Елены летала в Танзанию, уже написала письмо туроператору с просьбой проводить разъяснительные беседы со своими туристами. Ответа на него не последовало. Обратились и с жалобой в местную прокуратуру, где подробно описали случившееся.

«Мы написали не с целью кого-то наказать, но не все же на коронавирус завязано, есть же и другие болезни! Которым тоже надо уделять внимание, обширно смотреть на ситуацию, — пояснила Мухина. - Может быть, шевельнется доставка этих лекарств. Потому что их нет нигде, только в частных руках».

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По статистике, малярией в год в среднем около 200-250 миллионов человек. И самое страшное не эти огромные цифры, превышающие население России, а в ее высокой летальности. Уже сейчас запас лекарств для лечения малярии есть в Вологде и Москве. И новые поставки уже идут.

«Лекарство это неофициальное, врачи не могут его заказывать, надо создать цепочку, чтобы в каждом крупном городе были лекарства», — рассказала Елена про их с Александром благородную цель.

Мнение медиков

В официальном ответе Минздрава России указано, что инкубационный период тропической малярии, наиболее тяжелой формы малярии, колеблется от восьми до 16 дней. При поздней диагностике малярия может привести к летальному исходу. Летальность при малярии составляет 40%. Заболевание передается от больного к здоровому при укусе самки комара.

Случаи, в которых зараженных малярией начинали лечить от коронавируса, не единичны. Главный инфекционист управления делами президента РФ, заведующий вторым инфекционным отделением ЦКБ УДП РФ Георгий Сапронов рассказал, что в начале пандемии коронавирус действительно лечили препаратами от малярии, потому что они обладают умеренной эффективностью лечения легких.

Кроме того, один из симптомов малярии — ежедневный подъем температуры, но не более двух-четырех дней. Но клинически малярию от коронавируса отличить возможно. Кроме того, при малярии не наблюдается катаральных явлений (это насморк, кашель), которые сопровождают коронавирус. При малярии не бывает отсутствия вкуса и запаха и разжиженного стула.

«Малярия — это заболевание, связанное с размножением паразита в красных кровяных тельцах, эритроцитах. При заражении происходит разрушение эритроцитов, и возникает выраженная анемия. При осмотре можно увидеть увеличение печени, селезенки, а в ряде случаев появляется даже желтуха», — объяснил Георгий Сапронов.

Первые симптомы малярии — подъем температуры с очень сильно выраженным ознобом, проявлением выраженной потливости без катаральных явлений. Важно, что малярия имеет определенные фазы развития. В первую очередь малярия попадает в печень и может находиться там довольно долго. Поэтому любые подъемы температуры у приехавших пациентов в течение трех лет должны быть расценены как варианты развития малярии.

К сожалению, сдача анализов по приезде не поможет увидеть малярию. Увидеть малярийный плазмодий можно по сложному анализу просмотра крови в толстой капле. Поэтому диагноз можно установить только в период острой лихорадки.

Врач отмечает, что на сегодня устойчивость малярии к лекарственным препаратам возросла. Поэтому чтобы не принимать неэффективные препараты, необходимо обратиться в посольство за препаратами, которые рекомендовано принимать перед поездкой.

Мнение туроператоров

«На сегодняшний день прививки от малярии малоэффективны. Прежде чем поехать в страну, где возможно заражение таким серьезным заболеванием как малярия, обычно прописывают прием лекарственных препаратов, которые можно купить по приезде. В ряде случаев рекомендован прием препаратов за неделю-две до отъезда».

Иваницкая Ксения, генеральный директор туристической компании «5 авеню», рассказала, какие рекомендации дают туристам турфирмы.

«Официальной прививки от малярии, к сожалению, не существует, поэтому сделать ее в России, либо в других странах невозможно. Но существуют профилактические мероприятия, например, можно пропить курс специальных медикаментов. Принимать их стоит до отлета, в течение поездки и после возвращения», — объясняет специалист.

Перед покупкой препаратов необходимо проконсультироваться со специалистом, потому что они имеют много противопоказаний и побочных эффектов.

«Настоятельно рекомендую не экономить на страховке, чтобы можно было обратиться за качественной помощью. Стоимость сравнительно небольшая, но вы сможете сохранить нервы и получить своевременное лечение. Наша основная рекомендация — посещать такие страны только в высокий туристический сезон. Комары гораздо активнее в дожди, поэтому нам нужна сухая, теплая, ветреная и солнечная погода», — советует Ксения.

Еще одна рекомендация — не экономить на жилье, отмечает Ксения. Туристу необходимо выбрать отель, где номера оснащают москитными сетками и обрабатывают специальными средствами. И помнить о мерах предосторожности: выходя на улицу, надевать длинную одежду и пользоваться качественными репеллентами.