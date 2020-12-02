«Грим слезал»: Денис Шведов рассказал о жарких постельных сценах с Дитковските

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Анастасия Шадская
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Актеры сыграли вместе в сериале «Доктор Преображенский» на тему зарождения пластической хирургии в СССР.

«Грим слезал»: Денис Шведов рассказал о жарких постельных сценах с Дитковските

Фото: Instagram @ditkovskyte

Актер Денис Шведов рассказал, каково было сниматься в постельных сценах с актрисой Агнией Дитковските. Они познакомились на пробах в сериал «Доктор Преображенский» и оба получили роли. Но во время работы над картиной столкнулись с неожиданными сложностями.

Как пояснил Шведов, на съемочной площадке с Агнией было очень легко. Проблемой стал возраст его героя — хирурга Льва Преображенского, развивавшего пластическую хирургию в СССР. 39-летнего актера загримировали под 50-летнего, а потом уложили в постель с красавицей Дитковските — тут уже обоим понадобился дополнительный «макияж».

«У нас Агнией тело в татуировках, постоянно нужно было замазываться. Но из-за жары и объятий грим постоянно слезал, приходилось его поправлять, а это долго и нудно», — рассказал Шведов в интервью Sobesednik.ru.

Так что вместо долгих съемок ради «красоты» дубль за дублем делали из-за этой забавной особенности. Поэтому актер, набравшись такого опыта, посоветовал всем будущим артистам думать, прежде чем делать себе татуировку.

«Понимайте, что могут быть последствия на съемках», — уточнил Денис.

Шведов счастливо женат на актрисе Александре Розовской, у них двое общих детей. Агния Дитковските раньше была замужем за актером Алексеем Чадовым. У них есть сын Федя. После развода она также родила второго ребенка, но кто отец мальчика, не сообщалось.

Ранее 5-tv.ru писал, что звезда «Универа» Гогунский призвал открыть в вузах курсы по постельным сценам.

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