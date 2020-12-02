Названо неожиданное последствие коронавируса

Преждевременное старение может стать одним из последствий коронавируса. Об этом РИА Новости рассказала профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова. Она подчеркнула, что так организм реагирует на болезнь даже в легкой форме.

По ее словам, врачи опубликовали в ноябре исследование, проведенное с пациентами, перенесшими COVID-19 в умеренной и легкой форме. Оно показало, что у всех переболевших наблюдались патологии — в печени, поджелудочной железе и других внутренних органах. Она подчеркнула, что обычно такие явления отмечаются у людей после 60 лет, а в данном случае — уже у 40-летних.

«Даже у людей, которые переболели очень слабо, у 70% наблюдали патологию некоторых внутренних органов. Я бы сказала, что коронавирус приближает нашу старость. Забирает ресурсы и приближает старость», —сказала Баранова.

Также она добавила, что ученым следует больше уделить внимания исследованию последствий COVID-19.

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