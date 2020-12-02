Названа причина смерти актера Бориса Плотникова
| Светлана Шевченко Общество 1 717
Последние две недели он лежал в больнице и был подключен к аппарату ИВЛ.
Фото: РИА Новости / Владимир Вяткин
Народный артист РФ Борис Плотников умер после борьбы с вирусной пневмонией около часа назад. По информации 5-tv.ru, он был госпитализирован две недели назад.
«Он лежал с коронавирусом неделю на аппарате ИВЛ», — сообщил ТАСС ректор ГИТИСа Григорий Заславский, добавив, что причиной смерти был коронавирус.
Заславский назвал, являвшегося профессором кафедры в институте Плотникова, фантастическим мастером и прекрасным актером.
Ранее смерть актера 5-tv.ru подтвердили в пресс-службе МХАТ имени Чехова.
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