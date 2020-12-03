Российский крейсер вошел в топ самых опасных боевых кораблей в мире

Российский крейсер «Адмирал Нахимов» вошел в топ самых лучших боевых кораблей мира по версии Military Watch Magazine.

Отечественные атомные крейсеры класса «Киров» назвали одними из самых смертоносных на планете. Сейчас «Адмирал Нахимов», который относится к нему, проходит модернизацию, но даже в изначальном виде он максимально опасен для врагов. Основное его оружие — это крылатые противокорабельные ракеты П-700, имеющие уникальный режим наведения — одна из них поднимается на большую высоту и обозначает цель для другой.

По данным журнала, крейсеры класса «Киров» — единственные боевые надводные корабли, использующие ядерную тягу, которая обеспечивает очень высокую выносливость и позволяет им сохранять высокую скорость в течение длительного времени.

В топ также вошли китайские эсминцы типа 055 и 052D, южнокорейский эсминец «Седжонг», японские суда класса «Майя».

Ранее 5-tv.ru писал, что американское издание National Interest назвало пять самых опасных российских военных кораблей.