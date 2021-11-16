«Горячие» красотки: ТОП-4 звезд с большой грудью

5-tv.ru составил подборку самых сексуальных и провокационных фотографий звезд шоу-бизнеса, которые покорили сердца миллионов фанатов. Благодаря своей безупречной фигуре, обладательницы внушительного бюста обольстили мужчин из разных уголков земли. Мини-платья, глубокие декольте, откровенные вырезы — что еще помогает знаменитостям всегда выглядеть привлекательно?

Анна Семенович

globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Вряд ли кто-то будет спорить с тем, что одно из первых мест в списке российских пышногрудых знаменитостей занимает Анна Семенович. Артистка даже сама жаловалась на размер своего бюста. По словам теледивы, «аппетитные» формы — это не только привлекательность, а еще множество проблем. Трудность в выборе одежды, жуткая боль, сложности со сном — и это еще не все, с чем приходится сталкиваться светской львице. Впрочем, поклонников все устраивает. Они готовы любоваться подтянутым телом Семенович вечно.

Анфиса Чехова

globallookpress.com / Natalia Shakhanova

Еще один секс-символ российского шоу-бизнеса — Анфиса Чехова. «Горячие» снимки телеведущей регулярно сводят с ума подписчиков и не дают им уснуть. Звезде достаточно провести фотосессию в купальнике или нижнем белье, чтобы представители мужского пола осыпали ее комплиментами. Фанаты восхищаются пышной грудью знаменитости, а фанатки втайне мечтают о такой же.

Эмили Ратаковски

Instagram @emrata

Американская модель и актриса Эмили Ратаковски ежедневно поражает поклонников своей красотой. Девушка не стесняется позировать в самых откровенных нарядах, а в последнее время шокировала фанатов даже снимками, будучи в интересном положении! В 2020 году модель родила, но беременность для нее, судя по всему, не была помехой для откровенных фотосессий. Интересно, как в будущем году она будет совмещать роли секс-бомбы и мамочки?

Анна Седокова

globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

38-летняя певица не стесняется большого размера груди. Более того, она тоже не прочь побаловать поклонников в Instagram пикантными кадрами. В интервью она иногда в шутку про себя так и говорит: «У меня свои плюсы — красивая попа и большая грудь». Но в жизни артистка не только красавица с глянцевой обложки, но и примерная мама трех детей. В сентябре 2020 года Анна обрела свое счастье с третьим по счету супругом — бывшая участница «ВИА Гры» вышла замуж за латвийского баскетболиста Яниса Тимму.

Ранее 5-tv.ru приводил мнение пластического хирурга, который рассказал, какая грудь сегодня считается идеальной. Дмитрий Саратовцев отметил, что многие женщины зачастую испытывают немало комплексов в отношении своего бюста, считая его далеким от совершенства.