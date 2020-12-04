«Вторая Бабкина»: помолодевшего Леонтьева не признали фанаты

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Анастасия Шадская
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Недавно в сети поползли слухи, что знаменитый певец тяжело болен.

Фото, видео: Instagram @nikolaibaskov; ТАСС / Прокофьев Вячеслав

Певца Валерия Леонтьева не узнали фанаты. Новое фото с артистом разместил на своей странице в Instagram Николай Басков. На снимке с программы «Привет, Андрей» с ними позирует и актер Александр Ревва.

«На съемке», — подписал снимок Басков.

Ни содержимое будущего выпуска передачи, ни компания Реввы не заинтересовала подписчиков певца. Все их внимание перетянул на себя Леонтьев — слишком женственный и моложавый, как им показалось.

Instagram @nikolaibaskov

«Что за красотка в центре?»;

«Я грешным делом подумала, что это Бабкина Надежда, хорошо, что подписали, что Леонтьев!»

«Почему Леонтьев так похож на Бабкину?» — задались все одним вопросом.

Шутки про общего хирурга двух артистов плавно перешли в обсуждение внешнего вида Валерия Леонтьева. Тот не выглядит на свой возраст, а ведь ему идет 72-й год. В последнее время часто появляются слухи, что знаменитый певец серьезно болен, но тот каждый раз опровергает их и вновь возвращается на сцену.

«Леонтьев такой молодой, просто мальчишка», — удивились многие.

Ранее 5-tv.ru писал, что у Валерия Леонтьева заподозрили тяжелую болезнь.

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