Как живут сегодня финалисты разных сезонов «Битвы экстрасенсов»

Когда-то они были настоящими звездами. Их талантами, проникновенностью, удивительной способностью предсказывать будущее и раскрывать ошибки прошлого восхищалась вся отечественная публика. Но время идет, и даже самые медийные персоны забываются.

5-tv.ru рассказывает, как сегодня живут финалисты разных сезонов культового шоу «Битва экстрасенсов».

Лилия Хегай, ясновидящая

Instagram @liliahegai

Лилия Хегай, пожалуй, одна из самых неординарных участниц звездного проекта. Как вспоминает сама провидица, в шоу она попала совсем случайно. Однако уже в первых сериях пятого сезона «Битвы» зарекомендовала себя как поразительно сильного мага.

Ее судьбе не позавидуешь: мама планировала сделать аборт, когда была беременна ею, но не сумела из-за метели добраться до больницы, в юношестве Лилия перенесла серьезную болезнь и клиническую смерть, во взрослом возрасте — едва поборола игровую зависимость и сильнейший алкоголизм.

К сожалению, участие в проекте не принесло ей должной славы и несметных богатств. После шоу ее «магическая» деятельность прекратилась вовсе. Сегодня Лилия усердно ведет блог в Instagram, где делится с подписчиками лишь ценными житейскими советами и нередко балует их кулинарными изысками.

Александр Шепс, медиум

Instagram @

А вот победитель 14-го сезона «Битвы экстрасенсов» Александр Шепс и не думает заканчивать с консультациями и приемами. Правда, «невероятных богатств» тоже не нажил.

«Хотелось бы рассказать вам о моей новой яхте или шикарной квартире в центре Москвы, но пока не могу этим похвастаться. Мое богатство в близких людях, в новых знаниях, в целях и стремлениях», — отметил маг в интервью Sobesednik.ru.

Но тут же признался, что проект все-таки способствовал его продвижению. Так, на одну лишь страничку в Instagram знаменитого медиума сегодня подписано более 300 тысяч человек. Фолловеры активно следят за его деятельностью и просят бесценного совета в критических случаях. Правда, не всегда Шепса радует такое положение дел.

«Бывает обидно, когда совершенно незнакомые люди подходят и что-то требуют от тебя в откровенно не располагающей для беседы обстановке. Например, когда я сажусь в такси или бегу на самолет, или стою на кассе в магазине», — разочарованно заметил Александр.

При этом подчеркнул, что нисколько не жалеет, что пошел на телевидение. Ведь это не только возможность заявить о себе миру, но и банальный «выход из зоны комфорта», стимулирующий к развитию.

Виктория Райдос, экстрасенс

Instagram @viktoriaraidos

Не оставляет магическую деятельность и победительница 16-го сезона известного шоу Виктория Райдос. Судя по количеству подписчиков в соцсетях — почти миллион человек — карьера звезды сложилась наилучшим образом. Наряду с разработкой уникальных методик гадания и написанием книг, женщина регулярно проводит семинары и личные консультации. Конечно, не бесплатно.

«После „Битвы“ у меня родился еще один ребенок. Люди стали чаще узнавать на улице. Я дописала третью книгу, она касается смерти, уже отдала ее в издательство. Веду марафоны и приемы. Я работаю с самыми обычными людьми, у которых обычные проблемы. Неважно, чиновники это или бизнесмены, матери или дочери, жены», — похвалилась Виктория в беседе с изданием.

Но тут же отметила, что все, что имеет сегодня — плоды ее тяжелого труда. Проект же дал только узнаваемость.

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