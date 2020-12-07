«Содержать не могу»: Наташа Королева объявила о роспуске своего коллектива

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Василий Заика
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Исполнительница хита «Желтые тюльпаны» также была вынуждена закрыть салон красоты.

«Содержать не могу»: Наташа Королева объявила о роспуске своего коллектива

Фото: ТАСС / Прокофьев Вячеслав

Певица Наташа Королева объявила о роспуске своего коллектива. Об этом изданию «Собеседник.ru» рассказала дизайнер Аника Керимова. По словам автора сценических костюмов знаменитости, в условиях угрозы распространения коронавируса супруга стриптизера Сергея «Тарзана» Глушко оказалась не в силах содержать музыкантов.

«Наташа, конечно, переживает из-за этой ситуации. А как ей еще поступить, если концертов и выступлений нет, и в ближайшее время из-за пандемии не предвидится? „Сердце кровью обливается, у меня коллектив — суперпрофи. Но больше содержать их не могу“», — процитировала изданию Наташу Королеву Аника Керимова.

Дизайнер добавила, что певица также была вынуждена закрыть салон красоты, который в непростые времена требовал ощутимых финансовых вложений. Автор костюмов отметила, что знаменитость поступила благородно, выплатив премии всем сотрудникам.

«Все испытания, которые выпали на долю Наташи, мне кажется, сделали ее только сильнее. Она стала еще более красивой и эффектной. Когда я выложила наши совместные фотографии в социальные сети, многие ее не узнали. <…> Это правда: выглядит она потрясающе. Кажется, еще больше постройнела и помолодела. С Королевой нужно всем брать пример», — заключила Аника Керимова.

К слову, жена Тарзана намерена удивить поклонников большим сольным концертом в Кремле, который запланирован на весну 2021 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Наташа Королева примкнула к племени аборигенов.

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