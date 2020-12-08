Петросян рассказал о счастье вновь стать отцом и вражде со старшей дочерью

Известный юморист Евгений Петросян рассказал, в чем разница между его отношением к старшей дочери Викторине и недавно рожденному сыну Вагану. По словам 75-летнего артиста, его ощущения в статусе молодого отца едва ли можно назвать особенными только потому, что он знаменитость, да еще и в преклонном возрасте.

«Оно ничем не отличается от отцовского счастья других людей, как обычно», — сказал он.

Тем не менее, между сводными боратом и сестрой нет близкой связи. Как признался Петросян, Викторина никак не отреагировала на пополнение в его семье, не подарила отцу теплых слов в связи с появлением на свет нового наследника. Более того, юморист даже не пытается наладить отношения с ней и не желает ее встречи с Ваганом.

«Старшей дочери уже 55 лет, она уже тетка взрослая. Не поздравила, мы не общаемся», — коротко отметил он.

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Евгений Ваганович также поделился своими переживаниями о том, как скажется интерес прессы и общественности к сыну на его будущем. Например, фанаты Аллы Пугачевой и Максима Галкина следят за каждым шагом их детей Лизы и Гарри. Петросян уверен, что популярность опасна, так как может принести много сложностей в жизнь ребенка, с которыми непросто справиться.

«Эта проблема существует, и я надеюсь, что Вагана она не коснется так уж плотно, потому что я не Пугачева, я более мелкая рыбка. Я надеюсь, шумиха схлынет вокруг меня, которая сейчас, и хотелось бы, чтобы Ваган в этом смысле был освобожден от этого пристального внимания. Потому что это будет тогда непросто ему», — поделился он в интервью Вячеславу Манучарову.

Сын юмориста стал плодом его любви с помощницей Татьяной Брухуновой, которая на 44 года младше артиста. Жена выбрала для него имя в честь отца Петросяна. До брака с Брухуновой Евгений Ваганович 33 года прожил с коллегой по цеху и творческому дуэту Еленой Степаненко.

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