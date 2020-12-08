Заслуженный врач РФ Вадим Розенталь погиб в лесу Подмосковья

|
Нюра Незванова
Срочная новость 1 020

Трагедия произошла во время спиливания дерева.

Заслуженный врач РФ Вадим Розенталь погиб в лесу Подмосковья

Фото: Diettest.ru

Заслуженный врач России Вадим Розенталь погиб в Подмосковье. Трагедия произошла во время спиливания дерева, пишет ТАСС.

Сообщается, что на кандидата медицинских наук в лесу упало дерево. По факту смерти заслуженного медика организована проверка.

По предварительным данным, трагедия произошла в щелковском СНТ «Озерный».

По словам родственников Розенталя, мужчина пошел в лес, чтобы срубить дерево, однако судя по всему, не рассчитал траекторию его падения.

Вадим Розенталь — врач высшей квалификационной категории, был награжден орденом «Знак почета» за участие в работах по ликвидации аварии на ЧАЭС.

Был генеральным директором созданного им «Института экологической реабилитации». Автор книги «Индивидуальное питание».

Читайте также

-6° Атмосферное давление 776 мм рт. ст.
Относительная влажность 58%
73.66
-0.59 89.20
-0.77
Василиса Володина предсказала судьбу детей, рожденных в затмение

Последние новости

10:01
Василиса Володина предсказала судьбу детей, рожденных в затмение
9:51
Злоумышленники напали с ножом на батюшку недалеко от храма в Подмосковье
9:48
Российские регионы оказались в «ледяном плену» из-за коммунальных аварий
9:32
Россияне стали реже обниматься и целоваться на фоне пандемии
9:19
Шесть человек умерли при испытаниях вакцины Pfizer от COVID-19 в США
9:19
Ан-24 с пассажирами на борту по неизвестным причинам возвращается в Якутск

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 декабря, для всех знаков зодиака
Подарки по гороскопу: что выбрать к Новому году разным знакам зодиака?
Каким знакам зодиака нужно обязательно загадать желание до конца 2020 года

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Восточный гороскоп на 2021 год Белого Металлического Быка
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака
Лиза Арзамасова объявила о помолвке? — Фото