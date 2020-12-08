Заслуженный врач РФ Вадим Розенталь погиб в лесу Подмосковья

Заслуженный врач России Вадим Розенталь погиб в Подмосковье. Трагедия произошла во время спиливания дерева, пишет ТАСС.

Сообщается, что на кандидата медицинских наук в лесу упало дерево. По факту смерти заслуженного медика организована проверка.

По предварительным данным, трагедия произошла в щелковском СНТ «Озерный».

По словам родственников Розенталя, мужчина пошел в лес, чтобы срубить дерево, однако судя по всему, не рассчитал траекторию его падения.

Вадим Розенталь — врач высшей квалификационной категории, был награжден орденом «Знак почета» за участие в работах по ликвидации аварии на ЧАЭС.

Был генеральным директором созданного им «Института экологической реабилитации». Автор книги «Индивидуальное питание».