Подруга Асмус назвала неожиданную причину ее развода с Харламовым

Одна из подруг актрисы Кристины Асмус рассказала, почему звезду на самом деле рассталась с резидентом Comedy Club Гариком Харламовым. Оказывается, дело было вовсе не в непримиримых противоречиях между экс-супругами.

«Кристину раздражал его живот, его полнота, неопрятность, одышка», — заявила некая Юлия в интервью для Popcake.

По словам знакомой звезды «Текста», Асмус вышла замуж за стройного мужчину. Но в браке с ней «Бульдог» Харламов быстро стал терять привлекательность.

«Это была одна из причин развода, рядом с красивой девушкой, должен быть красивый мужчина, а не бегемот», — сообщила девушка.

Новость о разводе двух звезд стала для фанатов неожиданностью. Несмотря на многочисленные слухи про их расставания за девять лет брака Асмус и Харламов всегда их опровергали. Многие решили, что причиной стали откровенные сцены с участием Кристины в фильме «Текст».

Заявление знакомой актрисы также кажется странным. Дело в том, что про свой вес и внешность Гарик и сам не раз волновался за годы брака. Но Асмус всегда заверяла, что ей нравится, как выглядит ее муж.

О том, почему все же супруги решили развестись, оба внятного ответа не дали. Более того, Кристина предпочитает не распространяться на эту тему, жалуясь, что недавно у нее начала «черная полоса» в жизни. Харламов также обещал не говорить про бывшую жену ради их дочери Насти. Однако он уже не раз сам пародировал свой развод со сцены, а его друзья часто шутят про его расставание с Асмус.

Ранее 5-tv.ru приводил мнение таролога о том, как долго продлятся неудачи в жизни Кристины Асмус.