Что могут сказать о мужчине носки, которые он выбирает?

Зачастую множество проблем в семейной жизни связаны именно с брошенными где попало носками, что дало повод для многих шуток. Однако, по наблюдениям психологов, то, какие носки носит мужчина, много говорит о его характере. 5-tv.ru, опираясь на мнение специалистов, разобрался в вопросе.

Белые

Белые носки говорят об амбициозности мужчины, его лидерских качествах. При этом он скорее всего очень надежен и внимателен, всегда выполняет обещания и помнит о чужих. При этом любитель белых носков всегда в курсе всех новостей, любит пошутить, у него нет комплексов.

Черные

Если мужчина предпочитает только черные носки, это говорит о его консервативности и нелюбви к экспериментам. Переубедить его невозможно, но в отношениях это может быть плюсом: он останется верен и вам.

Яркие

Любители яркой расцветки очень смелы, даже агрессивны, и безмерно уверены в себе. Они не боятся высказать свое мнение по любому поводу и легко его отстоять. Вместе с тем у таких мужчин развиты творческие способности: подобрать яркие носки в тон с гардеробом могут люди с хорошо развитым художественным вкусом.

«Детские»

Не стоит думать, что мужчина в носках с картинками — инфантильный человек. Скорее всего он весельчак и добряк. Воспринимать всерьез его, конечно, сложно, но это его, как правило, устраивает.

«Геометрические»

Мужчина, предпочитающий носки с принтами в виде строгих геометрических фигур, спокоен и уравновешен. Он прекрасный муж, и очень надежный партнер. С ним нельзя соскучиться, он везде желанный гость. Однако порой разговор с таким человеком принимает крайне неожиданное направление, как зигзаги на его носках.

Заштопанные

Носки с зашитыми дырками говорят о скаредности человека, либо о наличии в его жизни любимой женщины, жены или мамы, которая и заштопала их. Он не будет покупать новые, несмотря на то что это сделать легче, чем бесконечно их «чинить». Обратите внимание на это, и подумайте, стоит ли с ним встречаться.

Дырявые

Не следует делать быстрых выводов о характере мужчины с дырявыми носками. Не факт, что в этом виноваты его невнимательность или неряшливость. Может быть, прореха только появилась. Человек может испытать стыд, а вы скоропалительно заподозрить в нем неаккуратного человека. Приглядитесь к нему получше.

Ранее 5-tv.ru рассказал о двух знаках зодиака мужчин, у которых с годами становится жуткий характер.