Актриса Ольга Кузьмина рассказала о своих впечатлениях от участия в «Ледниковом периоде» и трудностях, с которыми она столкнулась. Накануне, ее коллега по шоу Ирина Пегова заявила в социальных сетях, что именно дуэт Кузьминой с серебряным призером Олимпиады в Корее Александром Энбертом будет признан жюри лучшим и займет первое место в проекте.

Звезда сериала «Кухня» показала первое совместное фото со своим партнером и призналась, что несмотря на пережитые нагрузки и серьезные травмы, полученные за время проекта, очень скучает по тренировкам. По словам артистки, жизнь после спорта для нее — в новинку. Она уже привыкла каждый день усердно работать ради очередного номера для популярного шоу.

«На этих фотографиях, сделанных ранней осенью, мы с Александром Энбертом только-только познакомились. На второй Саша мне показывает, что у него коньки с именным лезвием. Тогда все, что касалось фигурного катания, было для меня ново. Я только начала узнавать, где ребра на коньках, и теперь я это точно знаю, как и знаю, где они находятся у человека!», — написала она на своей странице в Instagram.

По словам актрисы, она настолько была увлечена процессом, что тренировалась со сломанными ребрами. Кузьмина была удивлена, что при такой травме будет способна кататься. Главное, считает Ольга, не отвлекаться на боль, потому что она является постоянным спутником многих участников «Ледникового периода» — и профессионалов, и любителей.

«Всем, кто переживал за мое здоровье, спасибо за заботу, мне уже лучше, не так сильно болит. Без нагрузок все заживает быстрее. Но без тренировок я очень скучаю, скучаю по талантливым людям, которые так плотно меня окружали, скучаю по нашему творческому поиску», — добавила предполагаемая победительница проекта.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ольга Кузьмина (@kuzmummy)

Кузьмина отметила, что с нетерпением ждет выхода в эфир следующего выпуска ледового шоу. В ответ подписчики осыпали артистку комплиментами и добрыми пожеланиями. Многие уверены, что Пегова в своих прогнозах не ошиблась.

«Я из тех зрителей, которым ваше катание, образы понравились с первой минуты. Даже не сомневалась, что вы победите. Прекрасно, что вы прожили великолепный период в вашей жизни! Хотелось бы, чтобы вы продолжали блистать на катке»;

"Вы правда победили, как Пегова сказала?"

«Даже нет сомнений, что ваша пара первая»;

«Вы наши красавцы! Весь проект были лучшими!» — пишут комментаторы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем покорило судью и тренера Татьяну Тарасову последнее выступление Ольги Бузовой на «Ледниковом периоде».