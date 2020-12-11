Рак кожи — достаточно распространенная проблема, в последние годы меланому все чаще стали диагностировать у более молодых пациенток. Косметолог Лилия Лещинская отметила, что риск появления этого страшного заболевания возрастает, если девушка начинает активно посещать солярий в возрасте до 30 лет.

Ультрафиолетовые лучи имеют недостаточно энергии, чтобы проникать вглубь, а их главный эффект сосредотачивается на коже. Косметолог советует избегать долгого нахождения под прямыми солнечными лучами, а также сокращать время в солярии.

«Пребывание на солнце от пяти до пятнадцати минут считается безопасным. При этом, естественное солнце куда безопаснее, чем УФ-лучи, которые мы получаем в солярии. Я категорически против солярия, вы можете пользоваться автозагаром и брознаторами — это безопасно», — пояснила Лещинская.

Кроме того, по словам косметолога, необходимо не пренебрегать специальными защитными кремами для кожи в течение всего года. Лучше всего использовать средства с уровнем SPF защиты 50.

Также Лилия Лещинская заговорила о важности выбрать правильного косметолога, который поможет пациенту сохранить молодость и здоровье кожи.

«Достойный специалист никогда не пойдет на поводу у пациента. Он всегда выслушает, проанализирует проблему и подберет правильный метод лечения», — заметила эксперт.

Она порекомендовала не стесняться спрашивать у своего косметолога о его образовании и дипломах, а также выбирать более «зрелых» и опытных врачей.

«Косметолог должен иметь не только высшее образование, но и специальное образование по косметологии», — пояснила Лещинская.

Медик посоветовала не заниматься самолечением, а найти своего специалиста, который поможет подобрать правильный уход, способный предотвратить развитие меланомы кожи.

«Самый главный уход в любом возрасте — это хорошее очищение», — заключила косметолог.

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