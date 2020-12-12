Как торговые сети отреагировали на требование снизить цены на сахар и масло?

Эфирная новость 1 076

Накануне Владимир Путин распорядился навести порядок и уменьшить стоимость продуктов питания.

Фото, видео: ТАСС / Кухмарь Кирилл; 5-tv.ru

Российские торговые сети отреагировал на требование снизить стоимость основных продуктов питания. Правда некоторые сделали это весьма оригинально. Фактически товары не подешевели, но их сделали акционными.

Ввели на продукты временную скидку. Решение об ограничении предельной цены было принято после указания президента. Владимир Путин потребовал навести порядок и снизить стоимость основных продуктов питания. А накануне правительство установило максимальную розничную цену на сахар — 45 рублей за килограмм и подсолнечное масло — 110 рублей за литр.

Читайте также

-7° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
73.12
-0.59 88.77
-0.36
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 14 по 20 декабря

Последние новости

22:24
«Пили, курили, делились открытиями»: Сафронов о самых забавных случаях с Гафтом
22:10
«Очень взволнован!» — экс-бойфренд Ирины Цывиной станет отцом
21:56
Лобода устроила скандал на премии «Золотой граммофон» и отказалась выступать
21:49
Воля рассказал о реакции Утяшевой на слухи о его связи с малолетней эскортницей
21:38
Меньшова показала видео с поправившейся звездой сериала «Сваты» Олесей Железняк
21:29
«Реальная угроза»: американцы признали Су-57 опасным для НАТО

Сейчас читают

Любимые женщины Валентина Гафта
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 14 по 20 декабря
Вдова Валентина Гафта назвала причину его смерти

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Восточный гороскоп на 2021 год Белого Металлического Быка
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака
Трагедия и успех художницы Зинаиды Евгеньевны Серебряковой