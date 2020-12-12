Как торговые сети отреагировали на требование снизить цены на сахар и масло?

Российские торговые сети отреагировал на требование снизить стоимость основных продуктов питания. Правда некоторые сделали это весьма оригинально. Фактически товары не подешевели, но их сделали акционными.

Ввели на продукты временную скидку. Решение об ограничении предельной цены было принято после указания президента. Владимир Путин потребовал навести порядок и снизить стоимость основных продуктов питания. А накануне правительство установило максимальную розничную цену на сахар — 45 рублей за килограмм и подсолнечное масло — 110 рублей за литр.