Лобода устроила скандал на премии «Золотой граммофон» и отказалась выступать

Певица Светлана Лобода, которая должна была закрывать в этом году «Золотой граммофон», устроила скандал на концерте. Об этом KP.RU рассказали организаторы премии.

Артистка узнала, что в выступлении Мари Краймбрери, которая была заявлена в середине мероприятия, на сцене должна была стоять ванна. Дело в том, что композиция, которую представляла поп-дива, называлась «Пряталась в ванной». Поэтому требовался соответствующий реквизит.

Instagram @marikraimbrery

Оказалось, что у Лободы планировалась такая же задумка.

«Со словами „Ванна может быть только у меня!“ отказалась выступать и уехала из концертного зала», — поделились организаторы.

Лобода так и не исполнила свою песню. Организаторы считают, что Светлана проявила неуважение по отношению к премии и к зрителям.

Как писал 5-tv.ru, ранее Лобода рассказала, как спасала семью от коронавируса.





