Стали известны обстоятельства смерти музыканта «Воскресения» Сапунова
| Нюра Незванова Общество 2 916
Вокалист и гитарист умер 13 декабря на 65-м году жизни.
Фото: ТАСС / Белоусов Виталий
Российский вокалист, гитарист и бас-гитарист Андрей Сапунов умер в возрасте 64 лет. Как стало известно 5-tv.ru, его привезли в больницу 13 декабря с нарушением ритма сердца. После — наступила клиническая смерть, медики пытались реанимировать музыканта, но не смогли.
Кроме работы с «Воскресением» Сапунов также играл в «Олимпии», а с 1984 года по 1986 — в ВИА «Самоцветы». В 2016 году музыкант покинул группу из-за расхождений во взглядах с солистом «Воскресения» Алексеем Романовым.
Читайте также
-4° 766 мм рт. ст.
86%
86%
73.12
-0.59 88.77
-0.36
-0.59 88.77
-0.36
Нашли ошибку?