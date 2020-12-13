Стали известны обстоятельства смерти музыканта «Воскресения» Сапунова

Российский вокалист, гитарист и бас-гитарист Андрей Сапунов умер в возрасте 64 лет. Как стало известно 5-tv.ru, его привезли в больницу 13 декабря с нарушением ритма сердца. После — наступила клиническая смерть, медики пытались реанимировать музыканта, но не смогли.

Кроме работы с «Воскресением» Сапунов также играл в «Олимпии», а с 1984 года по 1986 — в ВИА «Самоцветы». В 2016 году музыкант покинул группу из-за расхождений во взглядах с солистом «Воскресения» Алексеем Романовым.