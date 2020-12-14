Подруга Наташи Королевой прокомментировала слухи о ее разводе с Тарзаном

Слухи о намерении Наташи Королевой развестись со своим мужем Сергеем Глушко, который более известен под сценическим псевдонимом Тарзан, не подтвердились. Новости о возможном расставании пары опровергла адвокат Ида Достман, хорошо знающая певицу.

По ее мнению, супруги смогут преодолеть кризис, который настиг их спустя 17 лет брака.

«Развода не будет. Ребята выйдут из этих трудностей. Кто нагадил — свое обязательно получит. И все будет так, как должно быть», — заявила он телеканалу НТВ.

Ранее Тарзан публично признался в своей измене в Instagram. Он опубликовал пост, в котором рассказал, что провел ночь с двумя девушками, пока певицы не было дома. Между супругами был серьезный конфликт, однако певица дала второй шанс возлюбленному. Однако измена Сергея Глушко уже второй месяц остается одним из самых громких скандалов года.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Глушко заявил о вымогательстве у него двух миллионов рублей после скандала с любовницами.