«Найди Аллу Борисовну»: Галкин случайно показал супругу без макияжа и в халате

Анастасия Шадская
343 687

Юморист опубликовал в Instаgrаm кадры с утренних сборов Лизы и Гарри в школу.

Фото, видео: Instagram @maxgalkinru

Юморист Максим Галкин показал сонную Аллу Пугачеву без макияжа. Артист поделился с подписчиками в Instagram фото собравшихся в школу близнецов Гарри и Лизы. Но внимание пользователей привлекла их мать-певица.

В сторис Галкин показал подготовку их маленького звездного семейства к завтраку. Очевидно, что родители сами собирают первоклассников и готовят им еду по утрам.

«Я еще сплю, как зомби», — заявил Гарри.

«А я проснулась!» — ответила бодрая Лиза.

«А ты проснулся, Макс?» — уточнила за кадром Алла Борисовна.

Чуть позже Пугачева попала в объектив камеры своего супруга. На фото, где уже одетые двойняшки позируют в холле семейного замка, фанаты увидели заспанную Примадонну. В домашнем халате и без макияжа, она привлекла больше внимания, чем ее очаровательные малыши.

Instagram @maxgalkinru

«Найди Аллу Борисовну»;

«Алла там из-за угла всех приветствует, это так мило»;

«Мама на заднем плане»;

«АБ за заднем плане, круто получилась!» — написали фанаты они в комментариях.

Это едва ли не первый случай, когда близнецы Галкины остались почти без внимания. С момента своего рождения суррогатной матерью в 2013 году они стали всеобщими любимцами. Поклонники всегда благодарят Максима Галкина за активное освещение жизни своей семьи в соцсети.

Ранее 5-tv.ru писал, как Гарри и Лиза Галкины исполнили попурри на фортепиано.

Читайте также

-18° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 84%
73.88
0.22 90.79
0.11
ТОП-5 идеальных мужей из всех знаков зодиака — мнение парапсихолога

Последние новости

5:54
«Даже на улице жила»: Виктория Боня вспомнила, как приехала покорять Москву
5:29
Тест: Угадайте фильм с Константином Хабенским по одному кадру
5:24
Ученые обнаружили фермент, от которого зависит распространение СОVID-19 в организме
5:01
ТОП-5 идеальных мужей из всех знаков зодиака — мнение парапсихолога
4:41
Павел Дуров призвал пользователей переходить с iOS на Android
4:14
«Я вряд ли оправлюсь»: Ефремов усомнился в продолжении актерской карьеры

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 января, для всех знаков зодиака
Напряженный Марс и опасное новолуние: астропрогноз на неделю с 11 по 17 января
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 11 по 17 января
Штурм Конгресса США сторонниками Трампа — прямая видео- и текстовая трансляция

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Штурм Конгресса США сторонниками Трампа — прямая видео- и текстовая трансляция
Адвокат Алибасова боится за его жизнь
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака