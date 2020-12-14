Как в Крыму отреагировали на продажу винодельни «Массандра»

Новым владельцем 100% акций крымского винодельческого предприятия «Массандра» стал АБ «Россия». Легендарная винодельня была продана с аукциона за 5,3 миллиарда рублей. На полуострове смена собственника имеющего более чем вековую историю завода вызвала широкий общественный резонанс. Так, крымский политолог Иваном Мезюхо в интервью ФАН высказал мнение, что новый хозяин винзавода не должен допускать ошибок в управлении, поскольку «Массандра» — очень значимое предприятие для крымчан, и любые связанные с ним события оказываются под пристальным вниманием.

«Все, что будет происходить в „Массандре“, будет известно широкой общественности с помощью СМИ и социальных медиа, то есть тут нельзя будет делать что-то кулуарно. Думаю, что новый собственник и сам заинтересован в том, чтобы предприятие модернизировалось и приносило прибыль, а также, чтобы не было каких-либо скандалов и прочего негатива», — сказал Мезюхо.

Он добавил, что будущее завода волнует и его сотрудников, и жителей полуострова, и выразил надежду, что новый собственник аккуратно подойдет к вопросам модернизации и коммуникации с работниками.

В свою очередь председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов после окончания аукциона заявил журналистам, что с новым владельцем технологии производства на винзаводе «Массандра» будут обновляться, а продукция прочно закрепиться на мировом рынке.

«Легендарный бренд, я надеюсь, ждет развитие и процветание. Будет инвестор вкладывать средства, поддерживать предприятие на конкурентной основе, на высоком уровне. Потому что сегодня конкуренция на этих рынках очень высока, требует колоссального объема инвестиций, постоянное обновление технологий», — цитирует Константинова ТАСС.

По словам спикера крымского парламента, сейчас рынок заполнен недорогими напитками, российскому вину предстоит серьезная конкурентная борьба, которая потребует колоссальных финансовых ресурсов.

«Мы уверены, что бренд „Массандры“ имеет мировое значение. Он позволит инвестору, при совпадении с многомиллиардными инвестициями, удерживаться на плаву и поддерживать предприятие на хорошем уровне», — заключил Константинов.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, винодельню «Массандра» основал в Крыму в конце XIX века князь Лев Голицын. Первая бочка вина там была заложена в 1898 году. Кроме главного завода, предприятие имеет восемь филиалов с собственными историческими традициями. Виноградники «Массандры» раскинулись на полуострове от Фороса до Судака на площади около четырех тысяч гектаров. Это первое российское предприятие, получившее лицензию на производство вина с защищенным географическим указанием. Энотека коллекционных вин «Массандры» превышает миллион бутылок.