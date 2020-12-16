X5 Retail Group обнулит наценку на семь продуктов питания

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Алина Потёмкина
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В компании отметили, что надеются на поддержку инициативы со стороны других представителей торговой отрасли.

X5 Retail Group обнулит наценку на семь продуктов питания

Фото: ТАСС / Кухмарь Кирилл

Компания X5 Retail Group, управляющая торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель», объявила об обнулении торговой наценки на ряд продовольственных товаров. Об этом пишет агентство «Прайм» со ссылкой на сообщение ритейлера.

«Семь товаров из базовой потребительской корзины будут продаваться по цене их закупки у поставщиков: макаронные изделия, хлеб, говядина тушеная, черный чай, картофель, хлопья зерновые и ультрапастеризованное молоко», — говорится в релизе.

Расходы на данные товары будут покрываться за счет компании. На полках продукты будут помечены специальными ценниками. В релизе отмечается, что ритейлер надеется на поддержку инициативы коллегами по отрасли. Кроме того, компания заявила об участии в работе с профильными ведомствами и поставщиками по сдерживанию цен на подсолнечное масло и сахар.

Работа по сдерживанию цен на базовые продукты в России началась после того, как на проблему обратил внимание президент РФ Владимир Путин. В ходе заседания совета по экономическим вопросам он возмутился тем, как растут цены на ряд товаров продовольствия, и поручил правительству разобраться с этим вопросом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Минпромторг зафиксирует розничные цены на масло и сахар в пределах Урала.

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