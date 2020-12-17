Народная артистка РСФСР Надежда Бабкина показала своим фанатам в Instagram, как выглядит после окончания тяжелого рабочего дня. Певица в буквальном смысле не стоит на ногах.

«К концу насыщенного рабочего дня в лифте едешь не стоя, а сидя» — написала Бабкина.

Instagram @ngbabkina

Фанаты «модной-народной» стали переживать за чистоту пола, на который рухнула звезда. Многие поддержали уставшую Бабкину, но нашлись и те, кто не оценили новый пост.

«Странно садиться на нечистый пол лифта, когда ехать то пять секунд»;

«Все вирусы собрала»;

«А кто-то помогает вставать?»;

«Надежда. Вы молодец!!! Я даже дома устаю. А Вы просто супер!!! Держитесь, выглядите потрясающе»;

«На вид лет 40. А ноги не держат как в 70. Сколько операций по омоложению не делай, а возраст, все равно дает о себе знать», — заявили подписчики Бабкиной.

Ранее 5-tv.ru писал, что Бабкина показала поклонникам редкое фото с единственным сыном.