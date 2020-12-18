«Главный страх НАТО?» — В США оценили российскую систему ПРО

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Василий Заика
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Журналисты National Interest обсудили зенитно-ракетные комплексы С-400 «Триумф».

«Главный страх НАТО?» — В США оценили российскую систему ПРО

Фото: ТАСС / Мальгавко Сергей

Журналисты американского журнала National Interest оценили российскую систему противоракетной обороны (ПРО). Вниманию авторов материала под заголовком «Главный страх НАТО?» подверглись зенитно-ракетные комплексы С-400 «Триумф».

В статье отмечается, что принятая на вооружение в России в апреле 2007 года система в несколько раз превосходит предыдущую С-300 по тактико-техническим характеристикам. С-400, пишут американцы, более универсален и способен четырьмя видами ракет поразить цель на ближних и дальних дистанциях.

Зенитно-ракетный комплекс «Триумф» способен уничтожить до 80 целей и 160 управляемых ракет. По мнению журналистов, данные обстоятельства являются крайне важными в условиях распространения использования беспилотников.

Авторы статьи добавили, что на протяжении последнего десятилетия Москва подписала большое количество крупных экспортных контрактов на поставку С-400 зарубежным партнерам. Среди контрагентов отметились Китай, Турция и Индия.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что США ввели санкции против Турции из-за покупки Анкарой С-400.

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