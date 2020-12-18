Наконец построили: ТНТ навсегда закрывает проект «Дом-2»

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Виктория Андреева
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Руководство телеканала заявило, что настало время кардинальных перемен.

Наконец построили: ТНТ навсегда закрывает проект «Дом-2»

Фото: depositphotos / cteconsulting

ТНТ объявил о закрытии проекта «Дом-2». Скандальное шоу больше не будет выходить в эфир. Об этом 18 декабря сообщила пресс-служба канала в интервью ТАСС.

«Завершается самое продолжительное в мире ежедневное реалити-шоу о том, как построить любовь на канале ТНТ. Большой двухчасовой финал шоу выйдет 30 декабря», — пояснил источник информагентства.

Шоу «Дом-2» стартовало в эфире канала ТНТ в 2004 году. Слухи о закрытии скандального телепроекта появлялись не один раз, но официальное подтверждение данной информации — впервые.

Первый выпуск телестройки вышел в эфир в далеком 2004 году. Теперь же, спустя 16 лет, руководство канала приняло решение сменить контент. Слот проекта заменит линейка из пяти программ в жанре стендап. Отмечалось, что решение вынужденное, поскольку за долгие годы существования проекта телевизионное пространство кардинально изменилось, как и приоритеты зрителя.

«В стране появились больше четырех сотен телеканалов. Острая конкуренция за зрительское внимание со стороны социальных сетей и YouTube. Для того чтобы оставаться конкурентоспособными, необходимо еще больше сфокусироваться на том, что составляет суть бренда ТНТ, на том, что мы делаем лучше других», — говорилось в сообщении.

По мнению руководства телеканала, сегодня бешеной популярностью пользуются юмористические передачи и сериалы. Вследствие этого факта ТНТ принял решение отказаться даже от такого большого проекта, как «Дом-2», который просто не способен вписаться в новый формат.

В пресс-службе сообщили, что директор канала Роман Петренко выражает особую благодарность всем участникам телестройки, включая ведущих и команду создателей.

За 16 лет существования реалити-шоу в нем побывала не одна тысяча молодых людей из разных стран мира, было сыграно порядка 30 свадеб и родились 14 детей. Ведущими шоу были эпатажная Ксения Собчак, строгая Ксения Бородина, романтичная Ольга Бузова.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что известный продюсер Максим Фадеев настаивал на закрытии «Дома-2».

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