Алла Пугачева открыла источник своей молодости

Певица Алла Пугачева рассказала, как ей удается так хорошо выглядеть в последние годы. 71-летняя исполнительница дала неожиданный ответ на это журналистам программы «Ты не поверишь!».

«У меня просто хорошая кожа, — сказала она в ответ на их вопросы. — И хорошие друзья — пластические хирурги».

Поразительные изменения во внешности главной звезды отечественной эстрады давно волнуют пользователей сети. Все без исключения замечают, что Пугачева не только похудела, но и помолодела после появления на свет младших детей.

На днях стало известно, что Примадонна готовится выпустить новую песню. Музыку и текст к ней пишет композитор и поэт Виктория Воронина. На фото с ней фанаты в очередной раз поразились внешности «девочки» Пугачевой.

Новый выпуск передачи «Ты не поверишь!» выйдет в эфир вечером 19 декабря, пишет сайт Teleprogramma.pro. Поклонники Пугачевой смогут узнать все о секретах продления молодости от артистки.

Ранее 5-tv.ru писал, как Алла Пугачева оценила новый лук Вайкуле.