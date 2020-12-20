Ученые выяснили, когда произойдет вымирание всего живого на Земле

Американские ученые рассчитали, что каждые 27,5 миллиона лет на Земле происходит массовое вымирание неморских четвероногих — всех земноводных, рептилий, птиц и млекопитающих. Эксперты пришли к выводу, что за последние 300 миллионов лет планета пережила подобное «обновление» фауны как минимум 10 раз. Также отмечается, что с восемью из них совпали эпизоды вымирания водных обитателей — здесь периодичность составила от 26,4 до 27,3 миллиона лет.

По данным специалистов, все восемь одновозрастных импульсов неморского и морского вымирания произошли во время величайших извержений при сближении океанических плато, а три из них коррелируют с возрастом трех крупнейших на планете ударных кратеров диаметром до 100 километров.

Эти кратеры стали последствием падения на землю космических пород, произошедших, как думают исследователи, за последние 260 миллионов лет. Ученые предполагают, что столкновение с метеоритом могло привести к вымиранию на суше и в воде из-за его невероятной разрушительной силы. Об этом сказано в материале журнала Historical Biology, посвященном вопросу вымирания.

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