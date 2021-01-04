«Мне сейчас тяжело»: пандемия вынудила Волочкову продать 20 квартир

Рита Цветкова
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Из-за финансовых проблем известная российская балерина решила продать все квартиры в Астрахани, оставив себе только одну.

«Мне сейчас тяжело»: пандемия вынудила Волочкову продать 20 квартир

Фото: РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Балерина Анастасия Волочкова приняла решение продать свое имущество в Астрахани, чтобы справиться с финансовой нагрузкой последних месяцев. Из-за пандемии коронавируса и связанных с ней ограничений доходы артистки резко сократились. Она, к тому же, вынуждена содержать внушительный штат сотрудников и помощников, а это немалые траты.

В связи с нехваткой денег на поддержание роскошного образа жизни, 44-летняя танцовщица решила не экономить, а продать квартиры, которые достались ей от бывшего супруга, бизнесмена Игоря Вдовина. В Астрахани у Волочковой 20 объектов недвижимости площадью от 50 до 150 квадратных метров. Из всех апартаментов бывшая прима Большого театра намерена оставить себе только одни.

«У меня расходы очень большие. Красивое имущество надо содержать. Надо платить зарплаты людям. Мне сейчас тяжело. Есть у меня, конечно, кое-какие сбережения, но это не то, на что можно рассчитывать в будущем. Деньги утекают. Приход совсем не такой, сколько составляет расходная часть», — сказала Анастасия журналистам программы «Ты не поверишь!».

По словам Волочковой, продажа квартир связана также и с творческими планами. Знаменитость мечтает в будущем создать собственный театр, на что, конечно, понадобятся средства.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о сложных отношениях балерины с дочерью Ариадной, которая два года назад покинула мать и переехала к отцу Игорю Вдовину. Артистка расценила это как предательство и выдвинула свою версию причин неожиданного поступка девочки.

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