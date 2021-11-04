Как получить кредит, если у вас плохая кредитная история

По каким причинам банки отказывают в кредите, и как получить заем, если у вас плохая кредитная история, рассказали в агентстве «Прайм».

Причины отказа у всех одни и те же

Причины для отказа в кредитовании во всех банках практически одинаковы, отмечается в статье на сайте агентства. Самые распространенные из них — недостаточный уровень дохода, высокая долговая нагрузка и плохая кредитная история.

Также банк оценивает профессию и место работы заемщика. При этом людям рабочих специальностей получить кредит сложнее, а руководителям и офисным служащим проще.

Важны трудовой стаж и то, как часто и по каким причинам заемщик меняет работу: если в трудовой есть записи об увольнении за прогулы и подобные проступки, в кредите могут отказать.

Отсутствие «белого» дохода и высокая закредитованность — тоже типичные причины для отказа в займе. Если у заемщика уже есть один или несколько кредитов и выплаты по ним превышают 40% его доходов, ему наверняка откажут.

Наконец, отказать могут за нежелание клиента пойти на дополнительные услуги банка — например, страхование жизни и здоровья.

Плохую историю можно почистить

Плохая кредитная история — один из самых весомых поводов для отказа в кредите, говорится в публикации. Однако ее можно исправить.

Во-первых, бывает, что плохая история образовалась ошибочно. Проверить это можно самостоятельно. Для этого нужно обратиться в Центральный каталог кредитных историй и узнать, в каких бюро находится ваша история. Затем нужно отправить в бюро запросы, чтобы получить полную информацию о своих кредитах.

Если ошибка банка подтвердится, то нужно отправить в бюро кредитных историй заявление. Там на его основании перепроверят данные и исправят ошибку.

В том случае если кредитная история на самом деле плохая, ее можно очистить. Сделать это можно только путем внесения новых записей о кредитах, которые были успешно погашены.

Так как крупный банк вряд ли выдаст кредит заемщику с плохой историей, начинать нужно с организаций, которые выдают небольшие займы. Затем можно попытаться оформить кредитную карту в крупном банке, потом потребительский кредит и так далее. Главное — не нарушать условия кредитного договора.

Также в агентстве советуют ни в коем случае не обращаться к тем, кто обещает полностью очистить вашу кредитную историю — это мошенники.

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